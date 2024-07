Lecture Zen Résumer l'article

Le jeu bac-à-sable No Man’s Sky a reçu une nouvelle mise à jour majeure, huit ans après son lancement. Graphiquement, c’est somptueux.

En 2016, le monde découvre No Man’s Sky, un jeu d’exploration ambitieux capable de générer des milliers de planètes de manière procédurale. Malheureusement pour le studio Hello Games, les promesses se sont écrasées contre le mur de la réalité. En dépit d’une formule mathématique impressionnante pour l’époque, effectivement capable de créer des environnements différents, No Man’s Sky a été rattrapé par ses errements. Techniquement et graphiquement, le jeu n’était pas à la hauteur, tandis que le gameplay manquait de profondeur. On tournait en rond dans ces décors fictifs.

No Man’s Sky a constitué une déception tellement immense qu’une enquête pour suspicion de publicité mensongère a été ouverte. Le jeu a évité la condamnation, ce qui a permis à Hello Games de rectifier le tir. Depuis 2016, No Man’s Sky ne fait qu’empiler les mises à jour (on en compte plus de 200 sur cette page !), et les premières lueurs d’espoir d’une rédemption sont apparues en 2018 avec le patch 1.5 baptisé Next. Aujourd’hui, No Man’s Sky passe à la version 5.0 et vous n’allez plus le reconnaître.

No Man’s Sky, ou le jeu qui a connu mille révolutions

Dans un communiqué publié le 17 juillet, Hello Games nous présente Worlds, « la plus grosse mise à jour de No Man’s Sky à date », sachant que ce n’est que la partie 1. Son objectif est de mobiliser des nouvelles technologies pour « rafraîchir l’univers », en termes de faunes, de flores, d’immersion ou encore d’activités. On peut affirmer sans mal que No Man’s Sky revit, affichant un visage méconnaissable quand on est une joueuse ou un joueur de la première heure. Pour Hello Games, No Man’s Sky – Worlds est aussi un moyen de tester des outils pour Light No Fire, son futur jeu.

No Man’s Sky // Source : Hello Games

« Huit ans après le lancement, nous voulons toujours faire de grandes choses, et je pense que nous avons ajouté des éléments que la communauté ne pensait plus possible. Ce n’est pas qu’une question esthétique pour nous, nous tenons à révolutionner No Man’s Sky », assure Sean Murray, qui n’a jamais rien lâché concernant son projet. Aujourd’hui, il est fier d’annoncer qu’une activité inédite de No Man’s Sky s’inspire du film Starship Troopers, avec des combats face à des insectes géants. On est loin du vide abyssal de 2016.

No Man’s Sky // Source : Hello Games

Voici les grandes nouveautés de la version 5.0 de No Man’s Sky :

Une expédition inspirée de Starship Troopers (affrontements face à des insectes géants) ;

Des biomes avec des îles qui flottent dans les airs (vous avez pensé à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ?) ;

Un gros travail sur la volumétrie des nuages, pour un rendu plus réaliste et varié (des cirrus, des nimbus…) ;

Des ombres repensées, avec plus de profondeur et de réalisme, et une meilleure prise en compte de la position de la lumière (exemple : le Soleil) ;

Une eau « haute définition », avec des vagues plus impressionnantes ou encore des reflets plus nuancés (on vous encourage à regarder la bande-annonce) ;

Une simulation plus poussée du vent, visible au niveau des mouvements de la végétation ou des particules dans l’air, l’idée étant de renforcer l’immersion ;

L’introduction d’un nouveau mécha de combat ;

Une nouvelle palette de couleurs pour les cieux ;

Des surfaces inédites pour certains biomes (glacés, désertiques…).

No Man’s Sky // Source : Hello Games

Ce n’est qu’un aperçu du gros travail d’Hello Games réalisé ces derniers mois. D’abord lancé sur PC et PS4, et désormais disponible sur toutes les plateformes, No Man’s Sky aura connu mille révolutions. Elles se sont avérées nécessaires pour en faire l’expérience promise depuis le début. Et bravo aux développeurs d’avoir continué à y croire.

