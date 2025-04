Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] L’annonce de la Switch 2 est une bonne occasion de mettre la main sur des petits jeux indépendants, souvent parfaits pour jouer en mode portable. Voilà une petite sélection de titres en promotion sur l’eShop.

Si comme beaucoup de joueuses et de joueurs, vous vous demandez quels seront vos premiers jeux à faire chauffer la Switch 2, voilà une petite sélection de titres indés aussi à l’aise sur grand écran qu’en mode nomade.

Pour acheter des jeux sur l’eShop de la Switch, des cartes Nintendo eShop d’une valeur de 15 € à 100 € sont disponibles sur La Fnac, afin d’approvisionner votre compte Nintendo Switch.

Quels jeux en promotion acheter sur Switch ?

1. Planet of Lana

Planet of Lana // Source : Thunderful Publishing

Planet of Lana est proposé sur l’eShop de la Switch au prix de 9,99 € au lieu de 19,99 €. Le jeu de plateforme et d’énigmes du studio Wishfully vous met dans la peau d’une jeune héroïne accompagnée d’une créature en guise de compagnon. Après qu’une espèce inconnue débarque sur votre planète et enlève les habitants de votre village, vous devrez retrouver votre sœur et pourquoi pas, mettre fin à l’invasion.

Sans révolutionner le monde du jeu de plateforme, ni celui du jeu à énigme, Planet of Lana arrive à convaincre par sa sublime direction artistique et ses musiques envoûtantes. Un joli petit titre qui se fait en 5 h environ.

👉 Approvisionnez votre compte Nintendo Switch de 15 €

2. Le Vaillant Petit Page

Le Vaillant Petit Page // Source : Devolver Digital

Le Vaillant Petit Page est proposé sur l’eShop de Nintendo au prix de 22,49 € au lieu de 29,99 € habituellement. Le monde du Petit Page est un livre, plus précisément, un album jeunesse. Le héros, Laïus, évolue dans ces pages au gré de l’histoire comme à son habitude, jusqu’à ce que l’infâme Ragecuite trouve un moyen de changer l’histoire. Il va éjecter Laïus du livre et va façonner un nouvel album à son image.

Le titre de All Possible Futures édité par Devolver Digital mélange jeu d’aventure en 2D à la Zelda de l’époque SNES, et jeu en 3D plus classique. Vous devrez alterner entre les pages du monde du livre et le monde réel dans la chambre de Sam, un petit garçon fan du Vaillant Petit Page. Une chouette histoire dans un monde coloré et un jeu vraiment amusant qui va plus loin que son concept de base, le temps d’une dizaine d’heures de jeu.

👉 Approvisionnez votre compte Nintendo Switch de 25 €

3. Worldless

Wordless // Source : Thunderful

Normalement vendu 19,99 €, Worldless est en ce moment proposé au prix de 9,99 € sur l’eShop de Nintendo. Worldless se déroule à une époque où les règles de l’existence restent indéfinies. Les joueuses et les joueurs incarnent un être immatériel qui explore un monde encore informe. Jeu de plates-formes d’action et d’aventure, Worldless vous propose de prendre part à des combats où la parade est au cœur de l’action. Grâce à des règles au tour par tour et à un système de défense et de combinaison fascinant, le gameplay demande d’avoir souvent plusieurs coups d’avance pour absorber vos ennemis et devenir plus fort.

Graphiquement épuré, le titre propose toutefois une palette de couleurs remarquables qui donne énormément de charme aux environnements, et une panoplie de mouvement qui rend passionnante l’exploration de ce monde étrange. Comptez une petite dizaine d’heures pour en voir le bout.

👉 Approvisionnez votre compte Nintendo Switch de 15 €

4. Dredge

Dredge // Source : Black Salt Games

Dredge est en ce moment proposé sur l’eShop au prix de 14,99 € au lieu de 24,99 €. Dans ce jeu du studio néo-zélandais Black Salt Games, vous incarnez un pêcheur chargé d’approvisionner plusieurs ports en poissons. À bord de votre petit bateau de pêche, vous devrez pêcher des poissons, mais aussi faire attention à la faune marine plutôt hostile, notamment une fois la nuit tombée. Les villages alentours et leurs habitants sortent quant à eux tout droit d’un roman de H.P. Lovecraft, dont le studio s’est largement inspiré pour l’univers de son titre.

Amusant autant dans ses phases de pêches que ses phases de commerce avec les villageois, Dredge est surtout très prenant grâce à une ambiance résolument horrifique et savamment distillée le long des 15 heures que dure l’aventure.

👉 Approvisionnez votre compte Nintendo Switch de 15 €

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !