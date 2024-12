Lecture Zen Résumer l'article

Le roman Cent Ans de Solitude est porté à l’écran par Netflix dans une série acclamée qui a demandé très peu d’effets spéciaux, mais une immense logistique.

C’est une œuvre publiée en 1967, qui a révolutionné la littérature, et elle était réputée inadaptable. Cent Ans de Solitude, de Gabriel García Márquez, existe pourtant désormais sous cette nouvelle forme : une série Netflix est en ligne depuis le 11 décembre 2024. Tout du moins, sa partie 1 (ou saison 1).

Cent Ans de Solitude est un monument d’une grande complexité narrative : une histoire sur six générations, imprégnée de réalisme magique — des phénomènes surnaturels venant modifier un quotidien normal. Gabriel García Márquez en personne estimait que son roman ne pouvait pas prendre une autre forme que ce livre — lui qui avait vu d’autres de ses œuvres être adaptées à l’écran.

Malgré tout, Netflix est parvenu à produire une série en huit épisodes (16 épisodes commandés), acclamée par la critique. Pour donner vie à Cent Ans de Solitude, il a d’abord fallu donner vie à la ville de Macondo — censée être située en Colombie — au cœur du récit.

Comment la ville de Macondo a pris vie dans Cent Ans de Solitude

Il faut prendre l’expression « donner vie » dans un sens assez littéral : Netflix a ainsi dû créer une ville de A à Z, sur le sol colombien. « Construite de toutes pièces par Netflix pour la première adaptation du roman à l’écran, la ville compte de vrais oiseaux nichant dans ses arbres et des chiens se promenant dans ses rues étroites », relate Annie Correal, journaliste du New York Times ayant eu la possibilité de visiter les lieux, accompagnée par le photographe Federico Rios.

La ville de Macondo a été construite pendant plus d’un an. // Source : Frederico Rios / New York Times

Pour parvenir à créer Macondo de toutes pièces, on compte des centaines de travailleurs colombiens qui se sont relayés pendant plus d’un an.

La maison des Buendía, quant à elle, est tout autant une réplique complète construite en extérieur, abritée sous un hangar.

Source : DPTO/Netflix

Les décors sont le résultat d’une sorte de quête aux trésors. Différentes espèces de plante ont été acheminées sur les lieux par des paysagistes pour recréer la flore de la côte caraïbe, lieu spécifique où est censé se situer Macondo. Les équipes de la production ont parcouru moult magasins d’antiquités pour trouver et apporter de véritables meubles du 19ᵉ siècle.

Toujours pour correspondre le plus possible à l’époque où se passent les débuts de l’histoire, la production a planché sur un travail historique à l’aide d’historiens et de musées colombiens. Les costumes reposent par exemple sur les dessins d’un voyageur du 19ᵉ siècle et sur une commande de garde-robe effectuée par le gouvernement, à l’époque.

Des artisans colombiens ont aussi été mobilisés pour tresser des chapeaux, sacs, hamacs et autres accessoires.

C’est ainsi que cette « fausse » ville de Macondo — et sa vie — est criblée de détails, qui, parfois, ne sont même pas pleinement visibles à l’écran.

Un tournage Netflix ancré dans la réalité

Si toute une ville a été construite, cela provient, aussi, d’une volonté artistique plus profonde : ancrer la mise en scène dans la réalité physique. Pour accentuer la raison d’être du réalisme magique. Il en va donc de même pour les effets spéciaux.

« Il s’agissait d’une décision formelle de notre part », a expliqué Laura Mora au New York Times. « Tout doit avoir l’air très artisanal, très analogique, filmé devant la caméra. » Elle ajoute : « Pour les acteurs, c’était un plaisir, car tout se passait sur le plateau. » Le fantôme de la série n’est donc pas ajouté en post-production. Il s’agit d’un acteur en chair et en os, criblé de faux sang. Quand le prêtre se met à léviter après avoir bu du chocolat chaud, il est en fait hissé par un harnais et des cordes. De même pour la pluie de fleurs : elles ont vraiment été déversées sur le plateau.

La date de la saison 2 / partie 2 de Cent Ans de Solitude n’a pas encore été annoncée par Netflix. Mais elle est d’ores et déjà confirmée.

