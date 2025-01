Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous n’avez pas encore craqué, de nombreux Lego sont encore en promotion pour ces soldes d’hiver. Voilà une petite sélection de briques moins chères que d’habitude.

Quel Lego acheter pour cette offre ?

De nombreux Lego sont proposés en promotion pour les soldes d’hiver, notamment sur Amazon. Voilà une petite sélection de jolis sets à exposer chez soi.

1. Le Lego Icons Dune Atreides Royal Ornithopter

LEGO Icons Dune Atreides Royal Ornithopter // Source : Lego

Le Lego Icons Dune Atreides Royal Ornithopter est vendu 164,99 € sur la boutique de Lego. Il est proposé au prix de 124,99 € sur Amazon.

Ce Lego reprend le design des ornithoptères, les aéronefs vus dans les films Dune de Denis Villeneuve. Le Lego peut s’exposer en mode vol ou en mode atterrissage, avec les ailes repliées. Cette réplique possède d’ailleurs plusieurs fonctions mécaniques en plus des ailes battantes, dont un train d’atterrissage dépliable ainsi qu’un cockpit. Vous retrouverez aussi les figurines de Paul Atréides, Dame Jessica et du Baron Harkonnen.

Ce Lego se compose de 1 369 pièces au total et mesure plus de 23 cm de haut, 57 cm de long et 79 cm de large.

2. Lego Architecture Notre-Dame de Paris

Lego Notre-Dame de Paris // Source : Lego

Le Lego Notre-Dame de Paris est normalement vendu 229,99 €. Il est proposé au prix de 181,95 € pour les soldes.

Le Lego Architecture Notre-Dame de Paris reproduit fidèlement les clochers, les rosaces, la flèche centrale, ainsi que les statues qui ornent la façade. Vous pourrez retirer le toit de la cathédrale pour admirer l’intérieur, avec ses colonnes et ses voûtes. La construction suit les étapes de l’évolution de Notre-Dame, de la pose de la première pierre en 1163 à nos jours.

Ce modèle à exposer compte 4 383 pièces et mesure plus de 33 cm de haut, 22 cm de large et 41 cm de profondeur.

3. Lego Super Mario Plante Piranha

Lego Plante Piranha // Source : Lego

Le Lego Super Mario Plante Piranha est vendu 64,99 € dans la boutique Lego. Pour les soldes, vous le trouverez au prix de 55,78 € sur Amazon.

Cette plante Piranha issue de l’univers des jeux Mario peut bouger sa tête, sa bouche, sa tige et ses feuilles. Elle s’accompagne du fameux tuyau à construire en brique, idéal pour être exposée. Ce modèle fait partie d’une collection de sets Lego Mario à exposer, à bien séparer des sets pour enfant, conçus pour le jeu. Il fera cependant un joli décor pour les plus jeunes, qui s’amuseront à jeter leurs figurines Mario ou Toad dans la gueule de la plante.

Ce set Super Mario mesure plus de 23 cm de haut, 11 cm de large et 17 cm de profondeur et compte 540 pièces au total.

4. Lego Star Wars C-3PO

Lego C-3PO // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Le Lego C-3PO est normalement vendu 139,99 €. Il est en ce moment disponible sur Amazon au prix de 99,99 €.

Cette figurine du droïde C-3PO de Star Wars est un modèle à exposer. Le set inclut un support orné d’une plaque présentant C-3PO, une brique spéciale 25ᵉ anniversaire de Lego Star Wars, ainsi qu’un emplacement pour loger la minifigurine Lego de C-3PO, inclut dans le set. Le Lego est articulé, et vous pourrez lui faire tourner la tête ou bien bouger ses bras pour créer des poses familières.

Principalement destiné à être exposé, ce C-3PO en briques mesure plus de 38 cm de haut, et compte 1 138 pièces.

