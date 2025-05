Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Qui n’a pas rêvé de voyager dans l’espace ? Ces sets de Lego ne vous emmèneront pas dans l’immensité du ciel, mais vous mettront à coup sûr la tête dans les étoiles.

En avril dernier, Katy Perry a embarqué à bord d’une capsule Blue Origin pour un bref voyage dans l’espace — un rêve devenu réalité, mais pas tout à fait neutre en carbone. Si vous préférez une exploration plus douce pour la planète (et pour votre portefeuille), ces 4 sets LEGO en promotion vous offrent l’espace en version miniature.

Quels Lego de la gamme Espace acheter ?

Le Système de Lancement Spatial d’Artemis de la Nasa

Le Système de Lancement Spatial d’Artemis de la Nasa // Source : Lego

Le Lego Icons Le Système de Lancement Spatial d’Artemis de la Nasa est vendu au prix de 259,99 € sur Amazon.

Le système de lancement spatial d’Artemis de la Nasa inclut une fusée à plusieurs étages avec deux propulseurs à combustible solide, une capsule Orion et une tour de lancement mobile détaillée. Cette réplique des systèmes de lancement inclut aussi les ombilicaux de la tour, un support pour la fusée, une passerelle, des propulseurs à combustible solide et des étages séparables. Le module Orion est quant à lui doté de panneaux solaires dépliables, qui peuvent être placés à l’intérieur. Une plaque vient compléter le modèle.

Ses dimensions sont de 70 cm de haut, 27 cm de large et 30 cm de profondeur pour un total de 3 601 pièces mesure.

Le Véhicule d’Exploration Lunaire

Le Lego Technic le Véhicule d’Exploration Lunaire est en ce moment proposé au prix de 160,94 € sur Amazon, au lieu de 219,99 € normalement.

Le Véhicule d’Exploration Lunaire // Source : Lego

Ce Lego inspiré d’un véhicule de la NASA contient le rover lunaire transporté par Apollo 17 ainsi que 3 équipements à fixer. La direction et la suspension sont fidèlement reproduites, la batterie inclut des éléments chauffants et refroidissants, et vous retrouverez une caméra de télévision avec une antenne. Aussi présent dans ce set, une unité de communication, des outils tels que la pelle et la perceuse afin de prélever des échantillons de roche lunaire, ainsi qu’un hommage à « Big Muley », le plus grand fragment de roche rapporté sur Terre par le programme Apollo.

Ce modèle comprend 1 913 pièces et mesure plus de 14 cm de haut, 38 cm de long et 25 cm de large.

Le Mars Rover Perseverance de la Nasa

Le Lego Technic Nasa Mars Rover Perseverance est vendu 94,99 € sur le site de Lego. Il est au prix de 67,99 € actuellement sur Amazon.

Le Lego Nasa Mars Rover Perseverance est un modèle avec des dimensions de plus de 23 cm de haut, 32 cm de long et 23 cm de large, pour 1 132 pièces. Vous retrouverez son bras articulé doté d’un outil de prélèvement des échantillons, ou encore les différentes caméras placées autour du rover. Les sondes et autres capteurs, utilisés pour envoyer des données et recevoir des instructions, sont aussi présents. Le rover possède un bras mobile et une suspension articulée, et peut se diriger à 360°. L’hélicoptère Ingenuity fait aussi partie du set.

Une application de réalité augmentée permet d’en apprendre plus sur la mission de Perseverance, d’identifier chaque élément du robot, de piloter une reproduction virtuelle de l’hélicoptère, et de réaliser un vol d’essai pour comprendre.

La Planète Terre et la Lune en Orbite

Le Lego Technic La Planète Terre et la Lune en Orbite est en ce moment au prix de 63,39 € sur Amazon, au lieu de 79,99 € sur le site de Lego.

La planète Terre et la Lune en orbite // Source : Lego

Le set Lego Technic La planète Terre et la Lune en orbite permet de construire et de comprendre les concepts d’orbite de la Lune autour de la Terre, de force gravitationnelle et de saisons. Une manivelle permet de créer le mouvement de rotation des corps célestes. Une indication sur les mois et les phases lunaires, pour comprendre l’impact de l’orbite de la Terre sur les saisons, est présente.

Le set comprend 526 pièces, et mesure plus de 24 cm de haut, 33 cm de long et 18 cm de large.

L’Astronaute dans l’Espace

Le Lego L’Astronaute dans l’Espace est normalement vendu 49,99 €. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 39,99 €.

L’Astronaute dans l’Espace // Source : Lego

L’astronaute dans l’espace est doté d’un jetpack amovible, de jambes, de pieds, de bras et de doigts articulés et d’une visière dorée qui s’ouvre sur un siège pour y loger une minifigurine (non incluse). Trois modèles peuvent être construits avec ce set : un astronaute articulé, un chien futuriste ou une astromobile Viper.

Ce set L3 en 1 comprend 647 pièces. L’astronaute mesure plus de 27 cm de haut.

