La fonction « Apple Music Replay », accessible depuis le web, permet désormais de générer un rapport musical une fois par mois. Une tendance amenée à se généraliser sur toutes les plateformes ?

En décembre 2016, Spotify a créé un monstre. Avec Wrapped, la marque a eu l’idée de créer des résumés annuels personnalisés pour chacun de ses utilisateurs. Quel est l’artiste que l’on écoute le plus ? Le top 10 de ses morceaux ? Est-on le plus grand fan de son chanteur préféré ? Spotify Wrapped propose des résumés aussi riches que visuels de ses écoutes, que les gens aiment découvrir et partager sur les réseaux sociaux.

Évidemment, la popularité de Spotify Wrapped l’a rapidement dépassé. Tout le monde s’en est inspiré, à commencer par ses rivaux musicaux, Deezer et Apple Music.

Souvent moqué pour le peu d’informations communiquées dans son « Apple Music Replay », Apple a annoncé le 20 février qu’il allait mensualiser le concept, en proposant des résumés mois par mois de ses écoutes. Janvier 2024 est déjà disponible.

Le résumé mois par mois, un concept bientôt adopté par tous ?

Ironiquement, même en étant le premier à mensualiser le concept du replay, Apple est toujours le seul à ne pas intégrer la fonction à son application. Il faut passer par le site replay.music.apple.com pour accéder à son résumé personnalisé, alors que l’application Apple Music se contente toujours d’héberger une simple playlist avec son classement annuel actualisé hebdomadairement. Spotify et Deezer, pour ne citer qu’eux, intègrent la fonction dans leurs applications.

En plus du top artiste, du top morceau et du top album, Apple mise sur un système d’anneaux similaires à ceux de l’Apple Watch avec son nouveau Replay mensuel. Les abonnés ont plusieurs objectifs à dépasser, comme celui des 100, des 200 ou des 500 artistes. Il n’y a rien à gagner, à part des accomplissements virtuels.

Maintenant qu’Apple Music s’y est mis, Spotify, Deezer et les autres vont-ils prochainement annoncer des résumés mensuels ? Le risque est de casser l’engouement du Wrapped annuel, ce qui pourrait amener Spotify à être prudent.

