Star de la cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest 2025, Resident Evil Requiem introduit un changement dans la saga d’horreur de Capcom. Dès le début, on pourra choisir sa vue.

À l’occasion de la conférence du Summer Game Fest 2025, diffusée le vendredi 6 juin 2025, on a pu découvrir les premières images de Resident Evil Requiem. Il s’agit du neuvième opus canonique de la célèbre saga d’horreur de Capcom. L’histoire sera centrée sur un nouveau personnage féminin, dont le nom n’est pas totalement inconnu des fans.

Resident Evil Requiem sera-t-il jouable à la première personne, comme ses deux prédécesseurs, ou à la troisième personne, comme les six premiers opus ? Voilà une question que beaucoup de joueuses et de joueurs se posent. Et la réponse risque de faire l’unanimité : Resident Evil Requiem proposera bien le choix entre TPS et FPS dans les réglages, ce qui est assez inédit pour Capcom.

Resident Evil Requiem offrira le choix de la vue

Créatrice de contenu et grande spécialiste de la licence Resident Evil, Carole Quintaine a pu essayer Resident Evil Requiem en avant-première. Dans un tweet publié sur X le 11 juin, elle indique : « Je confirme que vous pourrez jouer à Resident Evil Requiem à la première OU à la troisième personne ! Il faudra passer par le menu pour cela. » Elle ajoute que la vue à la première personne (FPS) est idéale pour Grace, tandis que la vue à la troisième personne (TPS) le serait pour le deuxième personnage jouable — qui n’est pas encore confirmé, et pourrait être Leon. On pourrait d’ailleurs assister à une vraie réunion des genres : plus horreur avec Grace, plus action avec Leon. Resident Evil 6 avait déjà tenté de le faire, sans vraiment marquer les esprits.

D’aucuns diraient que Resident Evil Requiem n’est pas le premier épisode à proposer les deux vues. Resident Evil Village — le huitième — l’a fait avant lui, à quelques détails près : il fallait faire l’acquisition d’un DLC pour en profiter et la vue TPS n’était donc pas disponible tout de suite. Resident Evil Village a été pensé par les développeurs comme un FPS très immersif, à l’instar de Resident Evil 7: Biohazard. À la troisième personne, les sensations sont beaucoup moins convaincantes.

L’approche de Capcom est en tout cas intéressante, maintenant que l’entreprise japonaise maîtrise les deux types de caméra pour le genre horreur. On espère néanmoins que les options proposées seront toutes les deux réussies. Historiquement, d’autres jeux ont offert le même choix, pour des résultats parfois douteux. On pense notamment aux RPG de Bethesda. En effet, le gameplay doit être ajusté en fonction du placement de la caméra. Il ne s’agit pas simplement d’appuyer sur un bouton pour passer d’un point de vue à l’autre.

Quels sont les opus Resident Evil permettant de jouer en FPS et/ou TPS ? On récapitule :

TPS FPS Resident Evil ✅ ❌ Resident Evil 2 ✅ ❌ Resident Evil 3 ✅ ❌ Resident Evil 4 ✅ ❌ Resident Evil 5 ✅ ❌ Resident Evil 6 ✅ ❌ Resident Evil 7: Biohazard ❌ ✅ Resident Evil Village ✅ (avec un DLC) ✅ Resident Evil Requiem ✅ ✅

