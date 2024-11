Lecture Zen Résumer l'article

Capcom peut déjà se frotter les mains : Monster Hunter Wilds, attendu pour février 2025, est promis à un succès retentissant. Les premiers chiffres de la bêta sont vertigineux.

463 798 : c’est le nombre record de joueuses et de joueurs PC connectés, en même temps, sur la bêta ouverte de Monster Hunter Wilds, lancée dans la nuit du 1er novembre par Capcom (source : SteamDB). Ce chiffre vertigineux a été atteint au bout d’une heure, et ne compile même pas les personnes qui jouent sur PlayStation 5, Xbox Series S et Xbox Series X.

Capcom peut donc déjà se frotter les mains et réserver le champagne au frais en prévision de la sortie du jeu complet, prévu pour le 28 février 2025. Sur Steam, la bêta de Monster Hunter Wilds fait déjà mieux que l’épisode Monster Hunter: Worlds, qui a connu un pic à 334 684 utilisatrices et utilisateurs en 2018. L’aperçu public se terminera le 4 novembre, à 3h59 du matin, heure française. Le trafic peut donc encore augmenter tout au long du week-end.

Monster Hunter Wilds // Source : Capcom

On connaît déjà un temps fort de 2025 : Monster Hunter Wilds

Née il y a 20 ans, Monster Hunter est l’une des sagas les plus populaires de Capcom : elle pèse plus de 100 millions d’unités vendues, et il n’y a que Resident Evil qui fait mieux dans le catalogue de la firme japonaise, selon le dernier bilan financier publié le 29 octobre. À lui seul, Monster Hunter: Worlds atteint les 27 millions d’exemplaires écoulés et il n’est pas interdit de penser que Monster Hunter Wilds fera encore mieux.

Le succès de la bêta doit autant au pedigree de Monster Hunter qu’à la stratégie de Capcom, qui l’a ouverte à tout le monde après quelques jours d’exclusivités sur le PlayStation Plus (sans avoir besoin de précommander ou d’être abonné à quoique ce soit). L’éditeur n’a pas oublié non plus d’activer le cross-play, fonctionnalité qui permet de jouer avec ses amis, même s’ils ne sont pas sur la même plateforme que nous. Une aubaine pour se réunir le temps d’un week-end, à chasser des monstres en coopération (jusqu’à quatre).

Rappelons aussi qu’une partie de la progression de la bêta pourra être transférée dans le jeu final, tout au moins les données de création de personnage. Les fans les plus assidus peuvent alors passer quelques heures à peaufiner leur avatar, avant de le retrouver dès le mois de février. Sinon, la bêta de Monster Hunter Wilds propose une séquence de scénario (introduction et tutoriel) et une chasse libre.

