Après des révélations signées Bloomberg, Warner Bros. a annoncé la fermeture de trois studios et l’annulation du jeu vidéo Wonder Woman. Les échecs récents, notamment celui de Suicide Squad, ont un impact considérable sur sa stratégie future.

Warner Bros., plus spécifiquement sa branche gaming, est au fond du trou. Après des indiscrétions partagées par Jason Schreier, journaliste de Bloomberg, le 25 février, la multinationale a officialisé une série de mauvaises nouvelles, à savoir la fermeture de trois de ses studios de jeux vidéo, et l’annulation du projet centré sur Wonder Woman.

« Nous avons dû prendre des décisions difficiles pour structurer nos studios de développement et nos investissements afin de produire les meilleurs jeux possibles avec nos licences clés — Harry Potter, Mortal Kombat, DC et Game of Thrones », a indiqué Warner Bros. dans les colonnes de Kotaku. Les trois structures touchées sont : Monolith Productions, Player First Games et Warner Bros. Games San Diego.

Jeu Wonder Woman annulé et fermeture de trois studios : Warner Bros. dans la tourmente

Warner Bros. a récemment connu des revers retentissants, alors que l’entreprise avait vécu une année 2023 faste grâce à Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. Malheureusement, l’immense échec de Suicide Squad: Kill the Justice League, chiffré à plusieurs centaines de millions de dollars, coûte très, très cher et, aujourd’hui, Warner Bros. paie l’addition en faisant des victimes collatérales.

Suicide Squad: Kill the Justice League // Source : Warner Bros.

Car ce n’est ni Monolith Productions, Player First Games ou Warner Bros. Games San Diego qui a travaillé sur Suicide Squad: Kill the Justice League — mais Rocksteady. On rappellera quand même que Player First Games est victime des mauvaises performances de Multiversus, dont les serveurs seront débranchés fin mai 2025, soit seulement un an après le lancement.

Monolith Productions, de son côté, travaillait depuis plusieurs année sur une adaptation DC Comics centrée sur Wonder Woman — annoncé en décembre 2021. Le studio avait connu de belles gloires avec La Terre du Milieu : L’Ombre de la guerre et La Terre du Milieu : L’Ombre de la guerre, tous deux tirés du Seigneur des anneaux.

Il avait notamment mis au point un système intelligent, breveté par Warner Bros. : le Nemesis System, qui donnait une vraie personnalité aux ennemis, avec une hiérarchisation et une évolution des attributs de chacun en fonction du déroulé de la partie (exemple : quand on mourrait, l’adversaire gagnait en puissance). A priori, Warner Bros. ne fera pas grand-chose du Nemesis System, et c’est bien dommage.

Le retour du succès ?

Warner Bros. espère que ces changements drastiques lui permettront de renouer avec le succès, sachant que la focalisation sur les quatre marques fortes avait déjà été décidée. On notera quand même la légère incohérence liée à l’annulation de Wonder Woman : quand Warner Bros. affirme que DC est une « licence clé », il veut surtout parler de Batman.

C’est ce qui explique pourquoi Rocksteady est épargné, le studio ayant donné naissance à la flamboyante trilogie Batman: Arkham. D’après ses dires, la volonté initiale de proposer un jeu Wonder Woman de qualité n’est plus en adéquation avec les nouvelles priorités stratégiques. Les investisseurs et patrons doivent maintenant attendre Hogwarts Legacy 2 avec impatience.

