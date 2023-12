Découvrez notre sélection de jeux d’enquête du moment. Il y en a pour tous les goûts : seul ou à plusieurs, complexe ou abordable, ces quatre jeux d’énigmes à élucider vous occuperont si vous vous ennuyez la nuit de la Saint-Sylvestre.

Si vous nous suivez régulièrement, vous savez sans doute qu’on aime beaucoup les jeux d’enquête chez Numerama. Les Animaux de Baker Street, Suspects, Les Flammes d’Adlerstein, Crime Zoom, Decktective, Enquêtes Express, Tracks, et quelques autres. Vous avez largement de quoi faire…

Mais quand on aime, on ne compte pas. Nous vous en présentons donc quelques-uns de plus, nos préférés du moment, pour bien commencer l’année, entre amis, au coin du feu, avec un chocolat chaud et quelques biscuits.

Grâce à vous, le crime ne paiera pas en 2024 !

1. Dossiers Criminels, pour les plus organisés

Dossiers Criminels est une gamme de quatre boîtes. Chacune propose une affaire totalement indépendante des autres, mais toutes fonctionnent selon le même principe. Une disparition lors d’une croisière dans les Caraïbes, un maestro retrouvé mort dans sa loge, un événement mystérieux dans un petit village anglais reculé, ou le meurtre d’un acteur de série télévisée, à vous de choisir votre thème préféré.

C’est simple, il n’y a pas de règles. Il faut simplement se servir des pièces à conviction mises à votre disposition pour avancer dans votre enquête, et débloquer de nouvelles pistes, jusqu’au dénouement final. Dans la même veine que Detective Box, ou les gammes Hidden Games et Sous Scellés.

Comme toujours dans ce type d’enquête, on adore fouiller dans les différents éléments proposés. Rapport d’autopsie, photographie, plan de la région, billet d’avion, lettre anonyme… Il ne faut rien négliger, et parvenir à recouper les différents indices pour confondre le meurtrier. Plus facile à dire qu’à faire, tant les pièces à conviction sont nombreuses. À vous de bien vous organiser, de vous répartir les différents éléments, pour ne pas crouler sous la masse.

Un site dédié vous permet d’avancer dans l’enquête, de vous ouvrir de nouvelles pistes, et de vous aider en cas de blocage.

2. Guilty, pour les plus perspicaces

Une jeune fille vient de mourir au centre pénitentiaire du comté de Houston. Et pas n’importe laquelle, puisqu’il s’agit de la fille du sénateur Kowalski. Et devinez qui est chargée de l’enquête…

Basé sur des cartes uniquement, à vous de décider quelle cellule fouiller, quelle suspecte interroger. Mais attention, le temps vous est compté !

Sous-titré « Houston 2015 », c’est le premier opus d’une gamme naissante. Deux autres sont déjà prévus pour 2024. En quelque sorte la suite spirituelle de Detective, considéré comme l’un des tout meilleurs jeux d’enquête sur le marché. Cependant, plus épuré, Guilty ne s’encombre pas de mécaniques un peu superflues et pénibles à gérer. En ce qui concerne les règles, Guilty va à l’essentiel, au plus simple.

En termes d’enquête pure en revanche, c’est le plus complexe de cette sélection. Préparez-vous à passer 4 à 5 heures de réflexions intenses. Chaque détail a son importance, chaque suspect, chaque situation, chaque objet… il ne faut rien négliger, au risque de passer à côté de votre enquête. D’autant plus que vous n’avez droit à aucune aide pour vous remettre sur la bonne piste.

3. Les Âmes Seules, pour les plus solitaires

Franche-Comté, à l’aube du 20e siècle. Une tombe vient d’être profanée dans un modeste hameau, reclus et encerclé par un hiver rigoureux. Jeune inspecteur chargé de l’enquête, saurez-vous élucider le mystère qui entoure cette communauté ?

Les Âmes Seules propose une enquête immersive, au travers d’un livre-jeu, agrémenté de quelques légers éléments de jeu de société. Essentiellement textuelle, cette enquête est à jouer préférablement en solitaire.

À de rares exceptions (Les Animaux de Baker Street par exemple), la narration dans les jeux d’enquête est généralement laissée au second plan, et ne sert que de prétexte pour enquiller des indices. Ici, c’est tout le contraire. L’écriture est forte, soutenue, soignée. Et l’intrigue est passionnante.

Déconseillé aux plus sensibles, Les Âmes Seules n’est pas à mettre entre toutes les mains. Mais une fois plongé dans son intrigue, vous aurez du mal à décrocher, et devrez peut-être vous y reprendre à plusieurs fois avant d’arriver à son dénouement.

4. Perspectives, pour les plus observateurs

La boîte de Perspectives contient trois affaires indépendantes, chacune divisée en quatre actes : vol d’une relique dans un musée en Inde, tumultes au sein d’un groupe de rock et meurtre dans un cartel sud-américain.

Chaque acte est représenté par douze cartes, réparties entre les joueurs. À eux de s’échanger les informations, sans se montrer les cartes, pour remonter le fil de ce qui s’est passé.

Perspectives est un jeu d’enquête mâtiné d’observation et de communication. Impossible ici de la jouer solo, vous devez obligatoirement partager les éléments dont vous disposez avec les autres enquêteurs pour pouvoir avancer.

Un système malin, original et qui fonctionne parfaitement. Et tellement simple que la boîte suffit pour expliquer son fonctionnement et faire office de tutoriel. On croise les doigts pour que d’autres boîtes arrivent.

