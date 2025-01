Lecture Zen Résumer l'article

C’était prévisible, le monde a couru à l’inévitable catastrophe. Mais des groupes se forment pour reconstruire une civilisation, dans Le Monde de Reterra, notre jeu de société de la semaine.

C’est quoi, le jeu de société Le Monde de Reterra ?

Après un cataclysme inévitable, la végétation a repris le dessus sur le monde tel que nous le connaissions. Des communautés se forment, et utilisent tout ce qu’elles trouvent pour reconstruire une civilisation meilleure. Votre groupe se débrouillera-t-il mieux que les autres ?

Accessible à partir de 10 ans, pour 2 à 4 joueurs et des parties de moins de 60 minutes, Le Monde de Reterra est un jeu de tuiles, qui, sans réinventer la roue, lorgne du côté de classiques comme Carcassonne ou Kingdomino.

Édité par Hasbro, Le Monde de Reterra est un jeu de Ken Gruhl et Eric M. Lang, illustré par Hugo Cuellar, et commercialisé au prix de 35,90 € chez Philibert.

Comment y joue-t-on ?

En début de partie, la zone de chaque joueur est vide. Il n’y a qu’un plateau commun en jeu, contenant 5 types de bâtiments, de différentes formes, chacun associé à une carte qui en explicite l’effet.

Un tour de jeu est très rapide, puisqu’il consiste simplement à placer une tuile de terrain dans sa zone de jeu. Ce terrain provient soit d’une rivière commune de 5 tuiles, qui se recharge continuellement, soit d’une des 3 tuiles qu’on a reçues en début de partie, et qui nous sont réservées.

Source : Hasbro

Ces tuiles sont divisées en 4 cases, avec différents types de terrain (lac, forêt, plaine ou désert), et différents symboles. Les contraintes de pose des tuiles sont assez basiques : elles doivent être adjacentes à une tuile déjà posée, et notre zone de jeu doit être contenue dans un carré de 4×4 tuiles. C’est tout.

Si la tuile que vous venez de poser contient une case avec un engrenage, vous pouvez y placer soit un petit pion d’habitant, soit un bâtiment. Mais il faut décider tout de suite : si vous ne le faites pas à ce moment-là, vous ne pourrez plus le faire à un tour ultérieur.

Construire un bâtiment est un peu plus complexe, et demande de l’anticipation. En effet, chaque case sur laquelle il repose doit contenir un engrenage et être du même type de terrain. Enfin, certains bâtiments procurent des pouvoirs qu’il est possible d’activer à partir du tour suivant leur construction.

Le même bâtiment, mais avec plusieurs effets. // Source : Hasbro

La partie prend fin quand tout le monde a rempli sa zone de jeu de 4×4 tuiles. Chacun compte alors ses points (pour ses segments continus d’au moins 7 cases de terrain du même type, pour les bâtiments construits, pour les habitants qui sont venus s’installer, etc.) et le plus gros score l’emporte.

Le renouvellement des parties est assuré grâce au hasard de la pioche des tuiles, évidemment, mais surtout grâce aux différents lots de bâtiments proposés. Le jeu en comporte 3 (infrastructure, commerces et loisirs), composés de 5 types de bâtiments autour d’un même « thème », propose des mélanges prédéfinis aux noms évocateurs (« Voisins hostiles », « Sérénité », etc.) et permettant de jouer selon votre mood du moment, et vous pouvez même créer votre propre mélange.

Pourquoi jouer au Monde de Reterra ?

Soyons honnêtes, Le Monde de Reterra ne va sans doute pas chambouler le monde ludique. Ce qui est une petite révolution en revanche, c’est l’initiative de son éditeur. En effet, si Hasbro est très connu de tous pour ses jeux très grand public (Monopoly, Cluedo, Docteur Maboul, etc.), la société s’est lancée récemment dans l’édition de jeux de société modernes, tels que ceux que nous vous présentons régulièrement, créés par des auteurs reconnus.

Mais ce n’est pas là son seul « intérêt », il est évidemment aussi très plaisant à jouer, sinon nous ne vous l’aurions pas proposé.

Source : Hasbro

L’un des points forts du jeu est son accessibilité. Les règles sont faciles à assimiler, et on rentre rapidement dedans. Les tours de jeux sont également simples et rapides. Mais le jeu propose tout de même une profondeur stratégique qu’on ne soupçonne pas au premier abord. Il peut ainsi convenir aussi bien à des débutants qu’à des joueurs plus expérimentés.

C’est donc un jeu familial par excellence, doté en plus d’un matériel de qualité et visuellement très attrayant. On sent tout de suite que l’illustrateur a travaillé dans le monde de l’animation et de la bande dessinée. On aime particulièrement les petites boîtes pour tout bien ranger et qui facilitent la mise en place.

On regrette tout de même que le thème soit trop absent pendant la partie. On aurait pu construire un village médiéval ou une station spatiale que ça n’aurait rien changé.

Attention également : la diversité apportée par les différents bâtiments est bienvenue, mais cela demande d’apprendre de « nouvelles règles » (légères) à chaque fois, et de trouver comment les combiner entre eux. Si vous jouez avec des novices, faites plusieurs parties avec la même sélection, avant de changer.

Si vous aimez Carcassonne, Kingdomino ou Cascadia, vous devriez apprécier Le Monde de Reterra. Le jeu joue dans la même catégorie : simple d’accès, et avec une certaine profondeur stratégique appréciable. Son accessibilité, la qualité de son matériel et sa rejouabilité (grâce aux différents bâtiments) sont les principaux atouts de ce jeu de pose de tuiles familial, qui pourra autant convenir à des débutants qu’à des joueurs plus aguerris.

En bref Le Monde de Reterra Voir la fiche 35,90 € sur Philibert On a aimé Des règles accessibles

Mais une certaine profondeur stratégique

Un matériel de qualité et de chouettes illustrations

Une belle rejouabilité On a moins aimé Un thème totalement absent

Une interaction peu présente

Manque d’originalité

