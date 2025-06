Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous êtes étudiant, vous pouvez souscrire à un abonnement Amazon Prime à – 50 %, en plus de profiter de trois mois gratuits.

Être étudiant, c’est faire face à de nombreuses des contraintes, principalement financières, mais aussi quelques avantages bien mérités. Plusieurs plateformes de streaming musicales ou vidéo mettent régulièrement en avant des offres intéressantes, comme Amazon qui propose en ce moment 50 % sur son abonnement Amazon Prime, un service tentaculaire.

L’abonnement sans engagement Amazon Prime est au prix de 69,90 € par an, ou 6,90 € par mois. Une offre, valable pour les étudiantes et les étudiants, permet en ce moment de profiter de l’abonnement à moitié prix, soit 34,95 € par an, ou 3,49 € par mois, avec 90 jours d’essai offerts. Il faudra justifier de votre statut d’étudiant lors de la souscription à l’offre Amazon Prime.

C’est quoi, Amazon Prime ?

Le premier service proposé par Amazon Prime est bien sûr la livraison rapide et sans surcoût en un jour ouvré si vous commandez sur Amazon. L’abonnement s’avère aussi très utile lors de Prime Day d’Amazon, un événement promotionnel qui ressemble au Black Friday et qui est réservé aux membres Amazon Prime. Promotions toujours, l’abonnement vous ouvre un accès prioritaire sur les ventes flash du site.

Les Anneaux de pouvoir // Source : Prime Video

Amazon Prime, c’est aussi de nombreux autres services intéressants, dont le service de streaming Prime Video. La plateforme d’Amazon propose de nombreux films et contenus régulièrement mis à jour. Vous retrouverez des séries produites par Amazon, dont The Boys, Fallout, dont la saison 2 arrive en décembre 2025, alors que la saison 3 vient déjà d’être confirmée. Amazon Prime, c’est aussi la série Les Anneaux du Pouvoir, dont la saison 3 est prévue pour 2026.

À ce prix, l’abonnement Amazon Prime vaut-il le coup ?

Amazon Prime Video Bonnes séries, catalogue honnête, belle image : bref, la meilleure raison de s’abonner à Amazon Prime Des séries d’auteur déjà cultes

Un item de l’abonnement Premium qui ne vous coûtera pas plus cher

Toutes les plateformes, jusqu’à la 4K Notre avis sur Amazon Prime Video

Amazon Prime à moitié prix avec trois mois gratuits, c’est une excellente offre pour les étudiantes et les étudiants. En plus de Prime Vidéo et des avantages cités plus haut, vous pourrez profiter de plusieurs autres services :

Prime Gaming, des jeux gratuits et du contenu additionnel.

Prime Reading, des centaines de romans et de livres pour enfants à consulter sur l’ensemble de vos appareils.

Amazon Music, le service de streaming musical d’Amazon avec des milliers de titres et de podcasts.

Amazon Photos, un stockage gratuit et illimité pour vos photos.

Les points à retenir sur Amazon Prime :

Moitié prix + trois mois offerts

Prime Vidéo et Amazon Music compris dans l’abonnement

Livraison rapide et gratuite

