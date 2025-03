Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La Fire TV Stick d’Amazon est une clé HDMI performante à brancher sur votre téléviseur. Son prix en baisse pour les Ventes Flash de Printemps d’Amazon en fait un accessoire à l’excellent rapport qualité-prix.

Entre les Smart TV à l’OS vieillissant ou tout simplement lent, et les box Internet qui ne répondent pas à vos besoins, l’envie d’investir dans une box TV de qualité ou une clé HDMI se fait sentir. Pour profiter de vos films et séries sur vos services de streaming sans se prendre la tête, la Fire TV Stick d’Amazon est un bon compromis entre les performances de box plus puissantes et le petit prix d’une clé HDMI basique.

La nouvelle Fire TV Stick 4K de 2023 est normalement vendue 69,99 €. Pour les Ventes Flash de Printemps, elle est proposée au prix de 37,99 € sur Amazon.

C’est quoi, cet appareil pour le streaming d’Amazon ?

L’Amazon Fire TV Stick 4K est une petite box TV au format compact et dont l’installation est très simple. Vous n’aurez qu’à la brancher au port HDMI de votre téléviseur pour profiter instantanément du contenu présent sur vos plateformes de SVOD habituelles. Vous retrouverez vos films et séries en 4K Ultra HD, avec les normes HDR, HDR10+ et Dolby Vision prises en compte, ainsi que l’audio Dolby Atmos.

Le processeur intégré dans cette nouvelle génération de Fire TV Stick prend désormais en charge le Wi-Fi 6, 2,4 GHz et 5 GHz, pour un streaming 4K en théorie plus fluide, même lorsque d’autres appareils sont connectés à votre routeur. En ce qui concerne le système d’exploitation, c’est Fire OS qui s’occupe de proposer une interface simple et ergonomique, et une présentation claire des contenus. La navigation est agréable et instinctive.

Le Fire Stick TV 4K d’Amazon avec sa télécommande // Source : Amazon

Est-ce que le Fire TV Stick 4K vaut le coup en promotion ?

Si votre téléviseur est lent ou que la Box TV de votre fournisseur Internet est limitée, la Fire TV Stick 4K est une excellente clé HDMI, surtout à moins de 40 €. En plus de l’accès aux services de streaming et autres applications, la clé HDMI d’Amazon vous permet de contrôler les objets connectés compatibles avec l’assistant vocal Alexa, intégré dans la télécommande incluse.

Cette dernière, sans être la meilleure télécommande sur le marché, contient des boutons prédéfinis, pas tous utiles, et les boutons classiques pour allumer et éteindre l’appareil et modifier volume.

Les points à retenir sur la Fire TV Stick 4K :

4K et HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos

Wi-Fi 6 + 2 Go de mémoire

Fire OS, un OS propre et intuitif

