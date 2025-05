Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La Fire TV Stick d’Amazon est une clé HDMI performante à brancher à votre téléviseur pour un accès immédiat aux services de streaming. Avec son prix en baisse, elle profite actuellement d’un rapport qualité-prix imbattable.

Si votre Smart TV commence à ramer et sa navigation devient fastidieuse, ou que l’OS de votre box Internet laisse à désirer, passer par une box TV ou une clé HDMI est essentiel. Leurs prix peuvent cependant freiner l’achat, surtout si vous visez des modèles haut de gamme à plus de 100 €. Heureusement, il existe des clés HDMI de qualité trouvables à des prix abordables, comme la Fire TV Stick 4K d’Amazon, en ce moment à moins de 40 €.

La nouvelle Fire TV Stick 4K de 2023 est normalement vendue 69,99 €. Elle est en ce moment proposée au prix de 37,99 € sur Amazon. Cette offre n’arrive pas seule puisque pour l’achat d’un Fire TV Stick 4K, Amazon propose aussi – 20% sur une manette Xbox avec 1 mois de game Pass Ultimate offert.

C’est quoi, cet appareil de streaming d’Amazon ?

La Fire TV Stick 4K est une box TV au format très compact, qui prend la forme d’un petit dongle HDMI à brancher au port HDMI de votre téléviseur. Une fois connectée, elle vous donne accès instantanément à vos plateformes de SVOD habituelles, avec vos films et séries en 4K Ultra HD. La Fire Stick TV est compatible avec les normes HDR, HDR10+ et Dolby Vision, ainsi que Dolby Atmos pour l’audio.

Fire Stick 4K // Source : Amazon

La Fire TV Stick embarque un nouveau processeur quadricœur cadencé à 1,7 GHz, en théorie 25 % plus performant que sur la génération précédente. Il prend désormais en charge le Wi-Fi 6, 2,4 GHz et 5 GHz, pour un streaming 4K plus fluide, même lorsque d’autres appareils sont connectés à votre routeur. La Fire Stick intègre son propre système d’exploitation baptisé Fire OS. L’interface est simple et ergonomique avec une présentation claire des contenus et une navigation agréable. Les principales applications et services de SVOD sont de la partie.

Est-ce que le Fire TV Stick 4K vaut le coup en promotion ?

Si votre téléviseur ou votre Box TV actuelle peine à vous fournir votre dose quotidienne de cinéphilie, la Fire TV Stick 4K est une excellente alternative à moins de 40 €. En plus de l’accès aux services de streaming, la clé HDMI d’Amazon permet de contrôler les objets connectés compatibles, tels que les caméras ou les lumières, via l’assistant vocal Alexa, intégré dans la télécommande.

La télécommande permet d’ailleurs de naviguer dans les menus à la voix, via le micro intégré à activer. Vous pourrez chercher vos programmes vocalement, et ainsi éviter la recherche fastidieuse via le clavier virtuel.

Les points à retenir sur la Fire TV Stick 4K :

4K et compatible avec les normes HDR10, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos

Prend en charge le Wi-Fi 6

Fire OS offre une interface rapide et intuitive

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !