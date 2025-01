Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] NordVPN propose régulièrement des promotions pendant les événements, et la fin d’année ne fait pas exception. C’est l’occasion pour le fournisseur de VPN de brader ses abonnements jusqu’à – 74 %.

C’est quoi, cette offre NordVPN ?

NordVPN propose des réductions sur ses différents abonnements, avec trois mois d’abonnement offerts pour toute souscription. L’abonnement Basique de deux ans est proposé au prix de 2,99 € par mois, ou 80,73 € pour les deux premières années, au lieu de 312,93 €.

L’abonnement Avancé, le plus populaire, est au prix de 3,89 € par mois, ou 105,03 € pour deux ans, au lieu de 404,73 €.

Enfin, l’abonnement le plus complet, baptisé Ultime, comprend les utilitaires NordPass et NordLocker. Il est en ce moment au prix de 6,39 € par mois, ou 172,53 € pour deux ans, au lieu de 672,03 € habituellement.

Passé les deux premières années, ces trois abonnements reviennent à leur prix normal, mais vous pourrez alors résilier.

C’est quoi, ces abonnements à NordVPN ?

Un VPN sert à masquer votre adresse IP et sécuriser votre connexion internet. NordVPN est un fournisseur qui passe par le protocole NordLynx et possède des serveurs fiables et rapides, qui vous permettent de naviguer sur Internet de manière anonyme, avec des débits et un ping (temps de réponse d’un ordinateur) rapide.

Dommage que son interface, bien que pratique et intuitive, soit peu attirante. NordVPN propose néanmoins des menus qui ont le mérite d’être simples, ainsi qu’une carte du monde intuitive. Les pays auxquels vous pouvez vous connecter sont visibles, avec plus de 5 000 serveurs disponibles. NordVPN est accessible sur PC, ainsi que sur la plupart des appareils Android, macOS, iOS, et sur certaines Smart TV.

L’interface de NordVPN // Source : NordVPN

À ce prix, ces abonnements NordVPN valent-ils le coup ?

C’est une bonne affaire si vous avez besoin d’un VPN efficace. L’offre NordPass, comprend aussi un gestionnaire de mots de passe et de cartes bancaires, tandis que l’offre baptisée NordLocker comprend un service Cloud. Ce dernier sécurise vos données dans un coffre-fort virtuel protégé par un mot de passe.

Notez que l’ensemble des abonnements comprennent les options de réseau Mesh, de kill switch, ou encore de split tunneling, pour déterminer les applications qui utilisent la connexion au VPN.

