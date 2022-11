Dans Black Panther 2 : Wakanda Forever, Riri Williams alias Ironherat fait sa première apparition à l’écran. Ce n’est que le début pour ce personnage. Vient-elle remplacer définitivement Tony Stark ?

En salles depuis le 16 novembre, Black Panther 2 : Wakanda Forever renforce la présence de Shuri dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). Mais le film de Ryan Coogler introduit aussi de nouveaux personnages. Et parmi eux : Riri Williams. Dans les comics Marvel, on la connaît sous le pseudo d’Ironheart.

Wakanda Forever signe sa toute première apparition (tout à fait réussie) dans le MCU. Très jeune, encore à l’université, elle dispose de son propre « ironsuit », une armure d’Iron Man. Sauf que le héros iconique derrière ce costume, interprété par Robert Downey Jr., est mort depuis belle lurette, dans Endgame.

Oui, Dominique Thorne prend le relai de Robert Downey Jr.

On le sait : les rumeurs sur le retour de Robert Downey Jr. sont globalement infondées. Sauf caméo éventuel dans quelques années, il n’est pas prévu à court terme de faire revenir l’acteur ni son personnage — notamment car il s’agirait là d’un grand saccage de ce ressort narratif déterminant d’Endgame. Il y a en revanche une place pour le costume, à l’image de Kate Bishop prenant le relai de Clint Barton en Hawkeye.

Le costume d’Ironherat dans Wakanda Forever. // Source : Marvel

Ironheart et Iron Man ont leur génie en commun. Comme Tony Stark, Riri Williams est une inventrice brillante, capable de s’en sortir comme elle veut avec un clavier d’ordinateur et quelques bouts de métaux. Mais là où Tony Stark a l’image d’un self made man, il n’en reste pas moins un riche entrepreneur, disposant d’un héritage familial et pouvant mobiliser sa fortune pour ses inventions. Riri Williams, elle, part de rien — elle conçoit tout dans son garage alors qu’elle vit encore dans une chambre étudiante.

La nouvelle héroïne fait donc office de parfaite héritière, reprenant la philosophie d’Iron Man, ses technologies, et même en partie son humour grinçant, mais avec sa propre histoire. Son premier acte comme personnage est d’ailleurs marquant : elle a construit la première machine capable de détecter le vibranium. Voilà qui démontre d’emblée son intelligence et l’installe déjà durablement dans la continuité du MCU. On sait aussi qu’il y a forcément un lien entre Stark et Williams, quand bien même les deux protagonistes ne se sont (normalement) jamais rencontrés : comment s’est-elle procurée ces matériaux et pourquoi a-t-elle fait le choix de construire une ironsuit ? Ces questions ne sont pas pleinement adressées dans Wakanda Forever.

Ce sera développé dans Ironheart, la série Disney+ attendue pour 2023. Ces aspects de l’origin story dresseront une filiation entre Iron Man et Ironheart, consolidant définitivement Riri Williams comme remplaçante officielle. Il n’y aura alors nul besoin de faire revenir Robert Downey Jr., en laissant tranquille son récit, achevé d’une excellente façon.