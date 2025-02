Lecture Zen Résumer l'article

L’épisode 4, dévoilé le 7 février 2025, a rabattu toutes les cartes de la saison 2 de Severance, avec plusieurs révélations inattendues. Et les fans, qui avaient imaginé des théories depuis des semaines, ont enfin vu leurs hypothèses se confirmer.

La narration de Severance est si dense, si imprévisible, qu’il est presque impossible de deviner où va nous emmener la série phare d’Apple TV+. Pourtant, l’épisode 4 de la saison 2, mis en ligne le 7 février 2025, a complètement changé la donne. Les employés de Lumon Industries viennent ainsi de confirmer une théorie renversante, élaborée depuis des semaines par de nombreux fans attentifs.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers majeurs sur l’épisode 4 de la saison 2 de Severance.

Des indices laissés à l’attention des fans

Severance fait partie de ces séries mystérieuses qui aiment retourner notre cerveau à chaque instant, avec de nouveaux twists savamment préparés depuis déjà plusieurs épisodes. L’épisode 4 de la saison 2 en est la preuve.

On y apprend ainsi une information de taille : Helena Eagan s’est fait passer pour son Innie, Helly, auprès de Mark, Irving et Dylan, depuis son retour à Lumon Industries. Une immense trahison que les plus fins observateurs avaient plus ou moins anticipée.

The Hellys are not what they seem // Source : Apple TV+

Plusieurs indices avaient en effet été laissés à l’attention des fans, comme le rappelle le média américain Inverse. Dès l’épisode 1 de la saison 2, Helly ment à plusieurs reprises à propos de sa vie d’Outie, dont elle a pu avoir un aperçu glaçant dans le final de la saison 1.

Plutôt que de révéler sa véritable identité, à savoir l’héritière de la dynastie des Eagan, elle a donc préféré prétexter qu’elle était restée chez elle et qu’elle avait seulement croisé un jardinier… en pleine nuit. Un détail futile, mais qui avait déjà mis la puce à l’oreille d’Irving, concernant de potentiels mensonges.

De l’empathie avant tout

D’autres éléments subtils avaient aussi été repérés par des fans attentifs. La fin de l’épisode 1 montrait ainsi les employés de Lumon Industries se remettant au travail, tout en continuant à enquêter sur la disparition de Mrs Casey et les véritables intentions de leur employeur. Mais un plan en particulier ne semblait pas anodin. On y voyait alors l’arrière de l’ordinateur d’Helly, tandis qu’elle tâtonne pour retrouver l’interrupteur permettant de l’allumer. Étrange pour une Innie qui a dû faire ce même geste quotidien des dizaines et des dizaines de fois dans le passé…

Enfin, dans le même épisode, Helly était la seule pour qui l’ascenseur n’avait pas sonné de son « ding » habituel, signifiant la transition entre son Outie et son Innie. Une différence subtile, qui n’avait pas échappé aux spectateurs les plus minutieux, et qui n’était évidemment pas fortuite, comme l’a confié le réalisateur de la série, Ben Stiller, à Variety : « Cela a été l’une des expériences les plus intéressantes vis-à-vis de notre public, de voir les fans s’en emparer immédiatement et en débattre. Je ne sais pas quel pourcentage de gens pensaient que c’était Helena, ou l’inverse, mais il y a eu beaucoup de discussions sur le sujet. […] En termes d’histoire et de montage, il s’agissait surtout de trouver ce genre de moments qui deviennent plus clairs, dès qu’on les revoit. Mais beaucoup de personnes avaient deviné le twist, et c’est ok. Ce n’est pas forcément quelque chose qui doit être un secret pour le public. »

RIP Irving // Source : Apple TV+

Le cinéaste a même révélé que la mort d’Irving est une sorte de réponse à la révélation concernant Helly : « J’espère que ce sera une bonne surprise pour les fans qui avaient deviné qu’il s’agissait d’Helena. Ils seront contents d’avoir raison, mais la seconde d’après, ils se prendront un coup de poing dans le ventre puisque nous perdons Irving. »

Les fans de Severance sont « les plus intelligents du monde »

En tout cas, les fans de Severance avaient donc bel et bien raison : Helly n’était pas la personne qu’elle prétendait être. Dans une interview accordée à Variety, l’actrice Britt Lower a expliqué comment elle avait vécu la dualité de son personnage : « J’ai ressenti beaucoup de peine pour Helly R. puisque son identité, développée auprès d’une famille choisie, a été maltraitée, on a profité d’elle et ses amis ont été piégés. Et puis, j’ai également ressenti énormément de tristesse pour Helena, qui pouvait enfin explorer cette partie d’elle-même, en essayant de s’intégrer, tant bien que mal. Elle n’appartenait pas vraiment à cet univers, et elle n’a jamais vraiment mérité ces relations et la façon dont les autres étaient connectés à elles. J’ai tenté d’avoir beaucoup d’empathie pour ces deux perspectives opposées. »

Mark et Helly dans Severance // Source : Apple TV+

Un twist profondément satisfaisant pour celles et ceux qui avaient déjà repéré tous les signes avant-coureurs. Auprès d’Entertainment Weekly, Britt Lower a d’ailleurs décrit les fans de Severance comme « les plus intelligents du monde » : « Nous sommes honnêtement très impressionnés ».

Au passage, l’épisode 4 nous prouve une vérité stimulante : les réponses que l’on cherche sont juste là, devant nous, si l’on veut bien prendre la peine de les voir.

