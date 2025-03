Lecture Zen Résumer l'article

La série culte des années 2000 va bientôt être ressuscitée sur Disney+. L’acteur Bryan Cranston, qui incarnait Hal, le père de famille complètement décalé de Malcolm, a donné de précieux indices sur les contours du projet.

Presque vingt ans plus tard, l’une des sitcoms les plus déjantées du petit écran va enfin connaître une suite. Une nouvelle saison de Malcolm est ainsi en préparation sur Disney+, avec le retour de trois acteurs phares : Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Loïs) et Bryan Cranston (Hal). Lors d’une interview accordée à Variety, le 27 mars, le papa de Malcolm en a profité pour évoquer ce projet de longue date, pour lequel il a très longtemps milité.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Une nouvelle saison « hilarante et sincère »

« Depuis 12 ans, je tente de relancer la machine. Je titillais tout le monde en leur disant : ‘allons-y, faisons-le, faisons-le, faisons-le !’ ». Bryan Cranston a visiblement fait preuve de beaucoup de patience concernant le retour de la série qui l’a révélé au grand public, bien avant Breaking Bad. « Au bout d’un moment, le créateur, Linwood Boomer, en a eu marre. Il a donc mis sur la table de nombreuses idées aussi drôles que formidables. »

Bryan Cranston promet une nouvelle saison « hilarante et sincère », avec des dynamiques « très différentes » entre les personnages : « On retrouve cette famille qui est sortie des radars il y a déjà 20 ans. Tous les garçons sont devenus adultes, avec leurs propres enfants. Cela crée de nouvelles dynamiques. Et pourtant, est-ce que les choses vont vraiment changer entre Hal et Lois ? Je n’en suis pas si sûr ! »

Malcolm, quand tout le monde était bien plus jeune. // Source : Fox

Après les 7 saisons de Malcolm, quatre épisodes sont donc prévus. On pourra y suivre Malcolm, désormais père d’une fille, alors qu’ils doivent assister aux 40 ans de mariage de Lois et Hal.

Si Justin Berfield (Reese) et Christopher Masterson (Francis) ont bien été confirmés au casting de ce revival, un changement de taille inquiète les fans : Erik Per Sullivan, qui incarnait Dewey, ne reprendra pas son rôle. Caleb Ellsworth-Clark, aperçu dans The Expanse, prendra la relève.

La date de sortie de cette nouvelle mini-saison de Malcolm n’a pas encore été annoncée. Cependant, on peut aisément parier sur une mise en ligne dans l’année, ou en 2026, pour célébrer les 20 ans de la fin de la série.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama