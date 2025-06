Lecture Zen Résumer l'article

Ce n’est pas peu dire que cette première mise à jour majeure du remaster d’Oblivion était attendue par les fans de la licence. Après une phase de bêta sur la version PC, accessible depuis début juin, elle débarque officiellement sur l’ensemble des plateformes ce jeudi 12 juin 2025.

La mise à jour 1.1 de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered est désormais disponible sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5. Surprise du mois d’avril, cette remasterisation du jeu culte de 2006 a connu un joli succès, attirant aussi bien un nouveau public que les vétérans de la licence The Elder Scrolls. Mais les joueuses et les joueurs parcourant pour la première fois les terres de Cyrodiil ont rapidement pu constater que les bugs et les glitchs sont légion, comme le veut la tradition pour un jeu Bethesda.

Niveau confort, le patch 1.1 apporte des modifications utiles à l’interface utilisateur, notamment les commandes ToggleHudVisibility et ShowHud, pour activer ou non la visibilité de l’ATH. Des problèmes de texte et de ponctuation sont aussi corrigés. Ce patch s’attaque par ailleurs à de nombreux autres bugs causant des plantages, ainsi que certains problèmes d’animation ou des soucis de caméra lorsque celle-ci est à la première personne (vue FPS). La liste complète des correctifs est disponible sur la page Steam de la mise à jour.

The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered // Source : Bethesda

Un peu moins bugué certes, mais toujours daté

Amusant pour les uns, agaçant pour les autres, ce remaster, co-développé par le studio parisien Virtuos et Bethesda Game Studios, est sorti avec quasiment le même gameplay que l’original. Lancer une partie d’Oblivion Remaster revient à se confronter à un moteur physique souvent aux fraises, à des bugs de collision et d’affichage ou encore à une caméra capricieuse. Ce patch parvient donc à rendre l’expérience un peu moins pénible, et rend le jeu « un plus 2025 et moins 2006 ».

Il reste cependant encore du travail aux équipes des deux studios pour assouplir le gameplay et rendre le jeu plus fluide. Bethesda a déjà prévu la suite, avec une prochaine mise à jour qui devrait cette fois-ci se concentrer sur les performances et la stabilité, mais aucune date n’est pour l’instant annoncée. En ce qui concerne un patch sur la difficulté du jeu, problème relevé par de nombreuses personnes, il faudra sûrement s’armer de patience, puisqu’aucune annonce n’a été faite à ce sujet.

