Un malotru ayant sévi dans The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered a été condamné à une peine de prison de 20 millions de jours. Le pire ? Il n’a tué absolument personne.

Les jeux développés par Bethesda ont toujours ce petit truc en plus qui permet de les pousser dans leurs derniers retranchements — que ce soit avec le moteur physique (par exemple, les patates de Starfield) ou les règles mêmes du gameplay. Un joueur de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered vient d’en apporter une nouvelle preuve, après avoir écopé d’une peine de prison invraisemblable dans le RPG.

Dans sa capture d’écran partagée sur Reddit le 17 mai 2025, on peut constater qu’il a été condamné à passer plus de 20 millions de jours en prison (soit 55 000 ans !). Le titre de sa publication est bien trouvé : « Pour celles et ceux qui se demandaient ce que ça fait de passer sa vie en prison avec une prime de deux milliards… » Le pire ? Il n’a tué absolument personne dans Oblivion.

Une peine de prison record dans Oblivion Remastered. // Source : Reddit

55 000 ans passés en prison

Pour écoper d’une telle sentence, Scribe_Of_Satire a passé l’essentiel de sa partie dans The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered à voler des objets. Et sans vraiment se servir dans la poche des autres, puisqu’il n’a fait appel à la pratique du pickpocket qu’une seule fois. En tout, il a volé 1 052 737 objets. Il n’a attaqué personne. Il n’a tué personne. Il n’a volé aucun cheval. Il n’a même pas pénétré illégalement dans un endroit. Il a simplement parcouru le monde d’ouvert du jeu en vivant sa meilleure vie de cleptomane — ce qui n’est pas conseillé.

À titre de comparaison, cet autre fan du RPG a purgé une peine de 19 ans pour avoir volé 2 906 objets, attaqué 45 personnes et commis 7 meurtres. Autant dire que la communauté de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered est remplie de criminels. Dans la vraie vie, la peine la plus lourde a été prononcée contre Gabriel March Granados, condamné à 384 912 années de prison pour avoir détourné du courrier (il n’aura passé que 14 ans derrière les barreaux, selon RMC Crime).

Bien évidemment, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered n’a pas été conçu pour observer un tel bond dans le temps et, au sortir d’une telle peine de prison, le monde ne changera pas. Scribe_Of_Satire a même découvert un bug dans l’horloge interne du jeu, avec un calendrier qui semble former une boucle sur lui-même (il n’a pas avancé de 55 000 ans après avoir attendu très longtemps).

