[Deal du jour] Le RPG culte est de retour, mise à jour sous Unreal Engine 5. Oblivion fait son grand retour surprise et est disponible aussitôt après son annonce. Voilà où le trouver au meilleur prix.

Si vous étiez déjà devant vos écrans en 2006, une manette à la main, vous aviez sûrement la province de Cyrodiil qui s’étendait devant vous à perte de vue. Sortie initialement sur PC et Xbox 360, puis un an plus tard sur PS3, le titre culte de Bethesda Game Studios a su marquer les esprits avec un jeu novateur pour l’époque, au monde ouvert hypnotisant. Annoncé ce 22 avril 2025, le remake, orchestré par le studio français Virtuos, sort dans la foulée.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered est disponible sur PC, Xbox Séries et PlayStation 5 au prix de 54,99 €, uniquement en version dématérialisée. Vous le trouverez sur PC au prix de 49,49 € sur le site de Gamesplanet.

Le jeu est aussi disponible sur le Xbox Game Pass. L’abonnement de 3 mois au Xbox Game Pass est au prix de 19,99 €, tandis que l’abonnement pour jouer sur PC est au prix de 35,99 €. Enfin, il existe une formule Ultimate (Xbox + PC + cloud), au prix de 44,99 € pour 3 mois.

Enfin, Oblivion Remastered est aussi disponible sur PS5, mais aucune offre n’est pour l’instant proposée. Le titre est au prix de 54,99 € sur le PlayStation Store.

C’est quoi, ce remake d’Oblivion ?

The Elder Scrolls IV: Oblivion est un jeu vidéo développé par Bethesda Game Studios, sorti en mars 2006 sur PC et Xbox 360 puis en 2007 sur PlayStation 3. C’est le quatrième épisode de la série de jeux The Elder Scrolls, et l’opus qui précède Skyrim. Le remake ne change pas d’un pouce niveau histoire, et se déroule toujours dans la province de Cyrodiil, cœur politique de l’empire de Tamriel. Dans cet épisode, vous incarnez un héros qui doit aider l’héritier du trône à succéder à son père assassiné afin d’éviter à l’empire de tomber aux mains de mauvaises personnes.

Pour la première fois dans la série des Elder Scrolls, les personnages non jouables sont dotés d’une voix. Un doublage salué à l’époque par sa grande qualité, y compris dans sa version française aujourd’hui culte. Dommage que ce remake fasse d’ailleurs l’impasse sur la VF et ne propose que des voix en anglais. Oblivion Remastered propose toutefois des sous-titres dans la langue de Molière.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered // Source : Bethesda Game Studios

À ce prix, ce remaster d’Oblivion est-il une bonne affaire ?

Sortie surprise de ce mois d’avril, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered est assurément un titre à faire si vous aimez les RPG et que l’attente du prochain Elder Scrolls devient insoutenable. Pour moins de 50 €, le jeu vaut clairement le coup tant son contenu est énorme (on parle en centaines d’heures de jeu pour terminer complètement le jeu). Les équipes parisiennes de Virtuos ont fait un excellent travail de refonte graphique grâce à l’Unreal Engine 5. Le monde ouvert gagne en crédibilité, notamment grâce à un gros travail sur les éclairages et les textures. Le lifting graphique s’accompagne de nouvelles animations et d’un gameplay modernisé.

La jouabilité se rapproche maintenant plus d’un Skyrim que d’un RPG du début des années 2000. Les déplacements sont plus fluides et les combats moins austères, et l’interface a aussi été revue. Attention toutefois, si vous mettez la main pour la première fois sur Oblivion via ce remaster, le jeu conserve une certaine rigidité et un caractère un peu vieillot qui accuse ses 20 ans d’âge. Notez que l’intégralité des extensions de l’époque sont incluses.

Les points à retenir sur le remaster d’Oblivion :

Des graphismes qui font honneur à la province de Cyrodiil

Une jouabilité et une interface revues

Un prix contenu

