C’était la très belle surprise RPG du mois d’avril : oui, bien sûr qu’on parle de l’inattendu shadow drop de la version Remastered de The Elder Scrolls IV: Oblivion. Retapé à grands coups d’Unreal Engine 5, le jeu est pas mal resté dans son jus côté gameplay, avec tout de même quelques ajustements. Des conseils pour savoir comment l’aborder et l’appréhender ne seront donc pas de trop.

Initialement sorti en 2006, The Elder Scrolls IV: Oblivion s’offre un lifting en 2025, avec une remasterisation sous Unreal Engine 5. Cette nouvelle version est disponible sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC, et affiche des graphismes prodigieux.

Pour autant, le gameplay n’a pas fondamentalement changé : on se retrouve le même contenu et quasiment les mêmes mécaniques d’époque (ainsi que les bugs). On est davantage dans le trip nostalgique que dans le vrai remake (il n’est pas annoncé comme tel). C’est pourquoi quelques conseils ne vous feront pas de mal, que vous souhaitiez redécouvrir l’aventure ou la lancer pour la première fois.

Bien créer son personnage dans Oblivion

Au-delà des habituelles options pour régler la largeur de ses sourcils, la proéminence de son menton ou la longueur de ses cheveux, l’éditeur de personnage de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered permet surtout d’opter pour l’une des dix races typiques de la série. Là encore, il y a une question d’esthétique (est-ce que l’idée de vous trimbaler avec une tête de lion ou de lézard vous donne envie ?), mais ce choix a une incidence sur vos statistiques. Pourtant, celles-ci sont cachées par défaut. Un petit clic sur le stick permettra de les révéler et de mieux choisir en conséquence. On découvrira ainsi que les Bretons ont une certaine prédisposition à la magie, que les Elfes des bois ont un bonus de discrétion ou encore que les Nordiques s’orientent plus naturellement vers le combat au corps-à-corps brutal. Il vaut mieux bien étudier cette petite série de chiffres, qui aura une incidence certaine sur le reste de votre aventure.

Rapidement, lors du prologue, vous aurez qui plus est la possibilité de choisir votre signe astrologique, qui permet de renforcer différentes statistiques et, d’ores et déjà, de tendre vers une approche de jeu plutôt qu’une autre. Cette étape se conclura quelques minutes après par le choix plus formel de votre classe de personnage, soit par des profils préétablis (guerrier, chevalier, archer, etc.), soit en choisissant vous-même vos spécialisations et compétences, une à une, pour partir sur les meilleures bases possibles avec votre héros. Et surtout, pas de panique concernant ces premiers choix : à l’issue de ce petit prologue qui vous permettra de vous familiariser un peu avec le jeu et de tester déjà quelques approches, vous aurez la possibilité de tout modifier une ultime fois avant de vous jeter dans le grand bain.

Les fiches de perso ont le mérite d’être assez claires sur l’incidence de chaque caractéristiques dans le jeu. // Source : capture Xbox Series X

Une question d’expérience

Ces choix initiaux n’auront pas qu’une incidence sur l’efficacité de votre personnage dans tel ou tel domaine. Ils influent directement sur la vitesse à laquelle vous allez engranger des points d’XP et, par ricochet, monter en niveau. Oblivion repose en effet sur une mécanique très RPG, un peu passée en désuétude au fil du temps, notamment depuis que les AAA d’action-aventure ont tous plus ou moins intégré cette facette à leur gameplay en nous couvrant de points d’XP pour tout et n’importe quoi. Ici, le concept est tout simple : c’est la répétition de nos actions qui permettent de les améliorer. Plus je nage, plus je suis fort en natation ; plus j’utilise la magie, crochète des coffres, me cache dans le noir, court, tape des ennemis à coups de hache… Plus je répète un geste particulier, plus je le maîtrise (une jauge spécifique se remplie donc peu à peu). D’ailleurs, certains joueurs malins ont opté pour des stratégies tout à fait singulières et cocasses pour tirer pleinement parti de cette logique — comme le saut.

La subtilité d’Oblivion — et c’est là où vos choix initiaux vont se montrer capitaux –, c’est que le jeu est bien plus généreux en XP si vous améliorez des compétences principales, celles liées à votre classe de personnage (plutôt que les compétences dites secondaires). En somme, il faut jouer autant que possible en adéquation avec le rôle que l’on a choisi d’incarner pour optimiser sa progression. Petit détail important : une fois la montée en niveau actée, une icône s’affiche à l’écran, signe qu’il est l’heure de trouver un lit pour accéder au menu dans lequel augmenter ses statistiques. Dans Oblivion, le sommeil porte vraiment conseil. Attention : le niveau des ennemis est constamment indexé sur le vôtre, afin d’inhiber le sentiment de toute puissance.

Conçu en 2006, l’open world d’Oblivion est toujours aussi agréable à parcourir pour se laisser surprendre par des découvertes fortuites. // Source : Capture Xbox Series X

Si j’avais un marteau… (et des crochets !)

En parlant de conseil, il est temps d’en donner un totalement indispensable : pensez à toujours vérifier l’état de votre équipement avant de partir en vadrouille. En effet, dans Oblivion, vos armes et armures s’usent ; elles s’usent très vite d’ailleurs ! Et bien sûr, elles ne servent plus à rien quand leur taux d’usure atteint zéro. Forcément, quand cela vous arrive au troisième sous-sol d’un donjon perdu à l’autre bout de la carte, ce n’est pas très rigolo. Il vaut mieux alors faire un tour chez le forgeron avant tout périple, mais aussi embarquer avec soi des marteaux de réparation qui permettront de retaper un peu cette bonne vieille armure que vous aimez tant à la volée, directement depuis votre inventaire.

Il en va de même pour les crochets. Ils sont, eux aussi, des consommables qu’il vaut mieux avoir en (très) grosse quantité sur soi. Ils permettent de forcer les serrures des coffres et portes du jeu. Arriver à l’issue d’un donjon et réaliser qu’on n’a pas ce qu’il faut pour déverrouiller l’antre du boss ou, pire, le coffre qui recèle la grande récompense des lieux, cela peut constituer une sensation… désagréable. Pour ne rien faciliter, le mini jeu de crochetage de cette version Remastered est tout à fait fidèle à celui de la version de 2006, donc particulièrement retors et à même de vous faire gâcher un paquet de crochets. En somme, vous n’en aurez jamais trop sur vous.

Un cheval gratuit, ça ne se refuse pas ! // Source : Capture Xbox Series X

N’oubliez pas votre cheval !

Les contrées d’Oblivion sont vastes et, bien que la téléportation y soit aisée, par respect pour le roleplay et la naturelle sérendipité au cœur de la promesse du genre, on a évidemment tendance à les arpenter à pied, au prix parfois de longs trajets. Heureusement, tôt dans l’aventure, on peut débloquer un premier cheval gratuitement qui sera bien utile pour raccourcir quelques voyages. Cela se passe après la fin du siège de Kvatch et la fermeture de votre premier portail daedrique. En revenant au Prieuré de Weynon et après quelques petits événements, Frère Jauffre vous proposera, au détour d’un dialogue, de récupérer un cheval gratuitement dans les écuries. Elles se situent juste derrière le bâtiment. Pensez donc à y faire un tour pour réclamer votre dû !

Les fourberies d’escapade

On l’a vu, avec ce système d’expérience assez restrictif et des profils de personnages marqués, les façons d’aborder Oblivion sont nombreuses et dépendront bien sûr de vos aspirations de joueurs et joueuses. En outre, le jeu n’est pas très difficile et son système de combat plutôt rudimentaire (un aspect que cette version n’ose d’ailleurs pas assez bousculer). Toutefois, mon petit conseil perso : ne sous-estimez pas l’efficacité de l’infiltration. Des attaques furtives (l’arc révèle ici toute son efficacité) qui doublent, voire triplent les dégâts de base, ça ne se refuse pas. Grâce au joli travail sur les éclairages de ce The Elder Scrolls IV: Oblivion, on profite en outre bien mieux des zones d’ombre pour une approche discrète. Cela pourrait même vous aider pour la résolution de certaines quêtes…

Grâce notamment au travail sur les éclairages, la physionomie des donjons a totalement changé. // Source : Capture Xbox Series X

Le prix de la liberté

C’est bien connu chez les jeux Bethesda, mais ça vaut toujours le coup d’être précisé : n’ayez pas peur de vite vous écarter de l’histoire principale. En ligne droite, vous pourriez même réussir à la boucler en quelques heures seulement. Laissez-vous aller à l’exploration libre de ce monde ouvert très généreux et ainsi forger votre aventure par votre simple curiosité. Pensez aussi à vous intéresser aux nombreuses guildes du jeu. Elles sont toujours pourvoyeuses de nombreuses quêtes et d’arcs narratifs qui vous réserveront bien des surprises.

Pour aller plus loin Oblivion Remastered : désactiver cette option graphique résout de nombreux problèmes

