Bethesda a demandé des pistes d’amélioration aux joueuses et aux joueurs concernant The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Et un élément semble faire débat : la difficulté.

En attendant The Elder Scrolls VI, qui n’est pas près d’arriver, Bethesda a décidé de plonger dans son glorieux passé pour abreuver les fans. En avril 2025, l’entreprise a sorti de son chapeau The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, une remasterisation flamboyante avec le moteur graphique Unreal Engine 5. Les développeurs n’ont pas modifié grand-chose dans le fond, ce qui donne une expérience poussiéreuse mais qui plaira aux nostalgiques.

Comme le succès est déjà au rendez-vous (quatre millions de joueuses et joueurs), Bethesda a décidé de donner la parole aux joueurs et aux joueurs pour trouver des pistes d’amélioration. Et il y a visiblement un point qui ressort plus que les autres à en croire un article d’Eurogamer partagé le 28 avril : la difficulté. Plusieurs personnes réclament en effet un mode intermédiaire pour bénéficier d’un défi plus juste, ni trop simple, ni trop écrasant.

Il y a cinq modes de difficulté dans The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered // Source : Capture Xbox

Vers un nouveau mode de difficulté dans la remasterisation d’Oblivion ?

Dans The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, comme dans la version initiale datant de 2006, on gagne des niveaux en enchaînant certaines actions — via des talents majeurs et mineurs. Ce n’est pas un système de points d’expérience classique, comme on le voit dans beaucoup de RPG. En parallèle, le niveau des ennemis s’adapte au nôtre, ce qui fait qu’on ne se sent jamais vraiment puissant dans le jeu. Pour autant, aux yeux des fans, il y a un trop gros écart entre les modes de difficulté Adepte et Expert.

Concrètement, l’option Adepte devient beaucoup trop simple après quelques heures de jeu (en réalité, elle est simple d’entrée), tandis que le mode Expert, le palier juste au-dessus, s’avère très punitif. Passer de l’un à l’autre, quand on est l’aise, transformerait alors l’expérience en cauchemar. « C’est vraiment ridicule. Après quelques heures en Adepte, je joue en Expert et je meurs huit fois à chaque donjon tout en utilisant 30 potions, c’est effrayant », estime un joueur sur le Discord officiel. Un autre ajoute que sa barre de vie bouge à peine en Adepte, alors que chaque rencontre ennemie est un calvaire en Expert.

Le pire ? The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered propose déjà cinq paliers de difficulté en tout : Novice, Apprenti, Adepte, Expert et Maître — ce qui veut dire que le mode Expert n’est même pas la difficulté maximale. En rajouter un sixième, intermédiaire entre Adepte et Expert, paraît peu probable, et peut-être que les développeurs pourraient plus simplement rééquilibrer toutes les options. En tout cas, le chantier est désiré par plusieurs personnes, et Bethesda écoutera certainement la communauté.

Autre point, certains aimeraient que The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered intègre un marqueur de carte indiquant qu’un donjon a été complété, ce qui permettrait effectivement de mieux s’y retrouver dans la progression de son aventure.

