Conçu par le studio japonais Nao Games et publié en collaboration avec Poncle, le studio de Luca Galante, développeur de Vampire Survivors, Berserk or Die, animé par un gameplay frénétique, est disponible sur PC. Attention à votre clavier.

Nao Shibata est un développeur japonais indépendant qui opère via son studio Nao Games, studio qui s’est fait connaître avec son roguelite inspiré du folklore japonais, intitulé Ninja or Die : Shadow of the Sun, sorti en 2023 sur PC et Nintendo Switch. L’esthétique en pixel-art et le gameplay rapide et exigeant s’accompagnaient malheureusement de contrôles imprécis qui rendaient l’expérience bancale. Après avoir toutefois posé des bases solides, notamment sur la partie action, qui ne manquait pas de dynamisme, Nao Shibata revient avec un nouveau titre encore plus brutal.

Berserk or Die propose une expérience arcade hack‑and‑slash à base de martellement de touches sur le clavier, où les combats incessants et l’action non-stop risquent bien de vous coller des tendinites aux poignets. Au menu : impacts visuels et sonores avec explosion de pixels pour des performances ô combien fluides. Le jeu est édité par Poncle, le studio indépendant britannique fondé par Luca Galante. Ce créateur s’y connaît en explosion de pixels puisqu’il est à l’origine de Vampire Survivors, au succès fulgurant. Poncle. Il est désormais à la tête d’une équipe d’une quinzaine de personnes et édite ici son premier jeu.

Un gameplay tout en subtilité // Source : Poncle

RIP votre clavier avec Berserk or Die

Fort de cette collaboration, Nao Games délivre un jeu de type slash ’em up au gameplay instinctif et sans fioritures, bien plus lisible que son précédent titre. C’est en mode défouloir que vous devrez frapper les côtés gauche et droit de votre clavier, non pas avec vos doigts délicats, mais avec la paume de votre main, afin de vous déplacer et d’attaquer.

La puissance d’attaque varie en fonction du nombre de touches enfoncées à chaque frappe, tandis que secouer la souris active la capacité spéciale du personnage. Pour celles et ceux qui ne veulent pas sacrifier leur clavier (le studio ne remplacera pas le vôtre), il est possible de configurer une manette avec notamment des options d’accessibilité supplémentaires.

Toujours dans l’esprit de Vampire Survirors, chaque partie de Berserk or Die est courte et intense, avec une boucle roguelite efficace. L’expérience accumulée permet de renforcer les personnages et plusieurs armes et bonus viennent dynamiser le gameplay. Le titre est disponible dès maintenant sur Steam au petit prix de 3,99 €. Il y a même une offre de lancement à 3,59 €.







