Microsoft a annoncé un nouvel opus pour la saga de jeux de tir la plus populaire : Call of Duty: Black Ops 7. Il arrivera sur PlayStation 5 et Xbox Series. Mais sera-t-il aussi disponible sur PlayStation 4 et Xbox One ?

C’est l’annonce du week-end : le Xbox Games Showcase 2025, un événement organisé par Microsoft pour parler des futurs jeux qui arriveront sur Xbox (et pas que). En plus de la console portable Xbox, il y aura aussi Call of Duty: Black Ops 7, dans lequel on retrouvera l’acteur Milo Ventimiglia. Un jeu prévu pour la PlayStation 5 et la Xbox Series. Mais qu’en est-il des consoles précédentes ?

Oui, Call of Duty: Black Ops 7 sortira sur les anciennes consoles

Call of Duty: Black Ops 7 sortira sur les dernières consoles et sur PC, mais pas seulement. Le jeu sera également disponible sur les PlayStation 4 :

Il sortira aussi sur les précédentes consoles de Microsoft :

En revanche, il n’y a aucune confirmation pour la Nintendo Switch 2 (pour le moment ?).

Milo Ventimiglia dans Call of Duty: Black Ops 7 // Source : Activision/Xbox

Pour rappel, la PlayStation 4 et la Xbox One sont sorties en novembre 2013, soit il y a plus de onze ans. Une bonne nouvelle pour les fans qui sont toujours équipés de ces consoles : ils n’auront pas besoin d’acheter une PS5 ou une Xbox Series. Une mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui sont passés à la dernière génération : le jeu risque d’être plus limité.

BO7 sur PS4 et Xbox One : pourquoi c’est (un peu) une mauvaise nouvelle

Ce qui cloche avec cette sortie sur des consoles vieilles de onze ans (bientôt douze) ? Elles ont une fiche technique restreinte aujourd’hui. La PlayStation 5 est beaucoup plus performante que la PS4 (CPU et GPU). Elle offre de la 4K native, du ray tracing et 120 FPS. Quant à la Xbox Series X, elle a le double de la puissance graphique de la Xbox One X. Même la Xbox Series S est plus puissante que la Xbox One X, grâce à son architecture plus moderne.

Par conséquent, les développeurs ont sans doute limité les ambitions en termes de rendu graphique et de possibilités de gameplay, afin de pouvoir porter Call of Duty: Black Ops 7 sur ces anciennes consoles. Rendez-vous cet été pour en savoir plus sur le jeu et en fin d’année pour sa sortie.

