La toute première bande-annonce de Call of Duty: Black Ops 7, diffusée pendant le Xbox Games Showcase, est porté par un acteur connu : Milo Ventimiglia, star des séries Heroes et This Is Us.

Microsoft a choisi un gros morceau comme one more thing de sa conférence Xbox Games Showcase, pendant laquelle il a dévoilé sa première console portable et teasé quatre gros jeux pour 2026. C’est donc Call of Duty: Black Ops 7 qui a eu droit à une bande-annonce époustouflante, dont les premières secondes préfiguraient en réalité un tout autre jeu, alors 100 % inédit.

Le début du trailer dessine un univers futuriste matérialisé par des technologies très avancées et la présence d’un robot plus ou moins accueillant. Puis apparaît un homme au visage familier : brun, yeux marrons, coupe de cheveux impeccable, barbe de trois jours, traits parfaits… Il s’agit de Milo Ventimiglia, acteur qui s’est fait connaître grâce à la série Heroes.

Milo Ventimiglia est la star de Call of Duty: Black Ops 7

Jess Mariano dans Gilmore Girls, Peter Petrelli dans Heroes, Jack Pearson dans This Is Us et, même, fils de Rocky Balboa, Milo Ventimiglia a une belle carrière au cinéma comme sur le petit écran. On l’a aussi vu dans le clip Big Girls Don’t Cry, chanson signée Fergie. Avec Call of Duty: Black Ops 7, Milo Ventimiglia ajoute une nouvelle corde à son arc. Au casting, on retrouvera aussi Michael Rooker (Merle Dixon dans The Waking Dead) et Kiernan Shipka. Pour l’anecdote, Michael Rooker a doublé Mike Harper dans Call of Duty: Black Ops 2.

Call of Duty: Black Ops 7 // Source : Xbox

Call of Duty: Black Ops 7 s’articulera autour d’un scénario se situant en 2035, soit 40 ans après les événements de Call of Duty: Black Ops 6. « Nous sommes en 2035 et le monde est au bord du chaos. De violents conflits et une guerre psychologique sans faille faisant suite aux événements découverts dans Black Ops 2 et Black Ops 6 sévissent. Se servant des technologies de pointe à leur disposition, David Mason et son équipe doivent lutter contre un ennemi manipulateur, dont la peur constitue l’arme principale », indique le synopsis officiel.

Le blockbuster offrira une campagne solo (jouable en coopératif), un arsenal futuriste, des modes en ligne avec des cartes inédites et un mode Zombies. Présenté en détail cet été, Call of Duty: Black Ops 7 sera disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC via Xbox PC, Battle.net et Steam. On pourra y jouer dès le jour de sa sortie via le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass.

