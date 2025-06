Lecture Zen Résumer l'article

Phil Spencer a eu quelques mots pour les fans à la fin du Xbox Games Showcase 2025. Le patron de la marque Xbox a teasé du lourd pour 2026, à l’occasion des 25 ans.

En 2026, Microsoft fêtera les 25 ans de la marque Xbox. Et la multinationale a semble-t-il prévu quelques festivités pour l’occasion. À la fin du Xbox Games Showcase 2025, pendant lequel on a découvert la première console Xbox portable, Phil Spencer est apparu pour teaser les fans avec un calendrier particulièrement chargé pour l’année prochaine. Au menu : quatre gros jeux d’ores et déjà prévus.

Ravi de fêter cet anniversaire, Phil Spencer promet donc « un nouveau Fable, le prochain Forza, Gears of War: E-Day, et le retour d’un classique qui est avec nous depuis le tout début… » On remarque qu’il y a deux membres de la Sainte Trinité Xbox, à savoir Forza et Gears of War. Et tout porte à croire que le titre non annoncé est Halo, ce qui préfigurerait effectivement une grande année 2026 pour Xbox.

Forza Motorsport // Source : Capture d’écran YouTube

Quatre gros jeux Xbox pour les 25 ans de la marque

On savait déjà que le prometteur Fable, dont la qualité graphique est époustouflante, avait été repoussé à 2026. Annoncé en juin 2024 et décrit comme un prologue, Gears of War: E-Day n’avait encore aucune fenêtre de sortie — c’est désormais chose faite. Pour patienter, on aura une remasterisation du premier Gears of War, qui se passe après, cet été.

Que sera le prochain Forza, licence de course affilié à Xbox ? La logique voudrait que ce soit Forza Horizon 6, puisqu’il y a toujours eu une alternance entre les Forza Motorsport (dont le dernier opus date de 2023) et les Forza Horizon (Forza Horizon 5 est sorti en 2021). On rappelle que la première est davantage axée sur la simulation, quand l’autre est beaucoup plus arcade, avec un terrain en monde ouvert.

Sur « le retour d’un classique qui est avec nous depuis le tout début… », il est difficile de ne pas penser à Halo, qui n’a rien proposé aux fans depuis 2021 avec Halo Infinite. La saga lancée par Bungie était là au lancement de la première console Xbox, avec Halo: Combat Evolved. Il pourrait d’ailleurs s’agir d’un remake de ce premier opus, qui a mis tout le monde d’accord avec son univers, sa qualité graphique et son gameplay. Il tournerait sous Unreal Engine 5, dont on peut voir un aperçu dans cette vidéo des coulisses. Où l’on découvre que Halo Studios entre « dans une nouvelle ère ».

On espère maintenant que Microsoft tiendra ses promesses en termes d’échéances. Il serait effectivement dommage que la célébration des 25 ans soit gâchée par un report. Phil Spencer prend des risques en teasant beaucoup, et les paroles devront être respectées.

