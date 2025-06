Lecture Zen Résumer l'article

La narration du jeu multijoueur Helldivers 2 continue de proposer des rebondissements savoureux. Alors que le conflit mondial a été déplacé puis remporté sur la Super-Terre, le Président a été tué dans cette vaste opération.

Des rebondissements assez extraordinaires se produisent dans Helldivers 2, surtout depuis le 20 mai 2025, date à laquelle la guerre s’est déplacée sur la Super-Terre. Les illuministes, une faction extraterrestre qui a été ajoutée après la sortie, ont décidé de s’attaquer à la source de la Démocratie contrôlée. Cela a donné lieu à des moments de bravoure, à l’image de la communauté chinoise mobilisée comme jamais pour sauver la ville inspirée de Shanghai.

Cet événement majeur a eu un véritable impact sur le trafic du jeu, qui a besoin d’énormément de joueuses et de joueurs connectés pour répondre à ses exigences narratives (des objectifs partagés par tous qui font avancer le conflit global, comme dans un jeu de rôle massif). Ces trente derniers jours, plus de 60 000 personnes se sont connectées en moyenne sur la version Steam de Helldivers 2, un volume qui a doublé par rapport à avril (selon les données de SteamCharts). Hélas, leurs efforts conjugués n’ont pas pu sauver le Président.

Helldivers 2. // Source : PlayStation

Le Président est mort dans Helldivers 2, vive le Président

« Hier, le Président de la Super-Terre a été tué par les illuministes durant le siège de Prosperity City. Le Président est mort de manière héroïque, en défendant le bunker sécurisé avec un seul pistolet, face aux vagues des impitoyables illuministes. Les responsabilités présidentielles seront assurées par le Ministre de la Défense jusqu’à ce qu’une élection puisse être organisée », a annoncé le compte X officiel d’Helldivers 2, le 30 mai.

Quelle sera la suite pour Helldivers 2 ? Nul ne saurait le dire. Mais, pour le moment, la Super-Terre est « sauvée ». Dans un autre long communiqué, les développeurs ont indiqué : « Les illuministes se sont repliés de la Super-Terre. Le cœur de la Démocratie a été défendu. La bataille de la Super-Terre a été remportée. La dévastation au sein de notre planète est immense. Seules deux mégalopoles ont survécu : Prosperity City et Equality-on-Sea. »

L’attaque des illuministes a bien évidemment fait des dégâts considérables dans les rangs humains. Mais l’essentiel semble sauf. Attention, tout de même, cela ne veut pas dire que les joueuses et les joueurs sont tranquilles et débarrassés. Il y a quelques mois, le studio nous avait fait croire que les automatons — une faction rappelant les Terminators — avait disparu une bonne fois pour toutes. Ils préparaient en réalité une immense riposte, et les illuministes pourraient faire le même coup.

La communauté doit ainsi se tenir parée à toute éventualité, d’autant que le momentum est plutôt bon pour Helldivers 2. Avec un retour du trafic assez élevé, les développeurs doivent continuer d’imaginer des initiatives pour que les joueuses et les joueurs restent. Un temps mort trop long pourrait les inciter à aller voir ailleurs, sans assurance qu’ils reviennent. C’est tout l’enjeu pour Helldivers 2 : alimenter en permanence avec des objectifs qui donnent envie de s’impliquer. L’attaque de la Super-Terre était une idée de génie, et il va maintenant falloir rivaliser d’ingéniosité pour rebondir en capitalisant dessus. Dans son histoire, Helldivers 2 a déjà connu des heures sombres.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama