Netflix a confirmé que la suite des aventures de Luffy et de ses amis en live action n’arrivera pas avant 2026.

« Il est temps de mettre les voiles », lançait Netflix au moment de donner des nouvelles de la saison 2 de One Piece, à l’occasion de son évènement annuel Tudum. En réalité, vous pouvez encore rester à quai pendant un petit moment : les prochains épisodes de la série adaptant en live action le manga d’Eiichirō Oda n’arriveront pas en 2025.

Tournage achevé en début d’année, sortie prévue pour 2026

Le poids lourd du streaming a reconnu que cette saison 2 n’arrivera finalement qu’en 2026, à une date à préciser. Ce sera évidemment une déception pour les fans, qui piaffent d’impatience à l’idée de retrouver Luffy, Nami, Zoro, Sanji et Usopp (et bientôt Chopper, futur membre de l’équipage et dont le design a enfin été dévoilé).

L’équipage de chapeau de paille. // Source : Netflix

Le tournage de la saison 2 est pourtant bouclé depuis le 4 février. Toutefois, une longue phase de post-production (notamment pour Chopper, qui est en images de synthèse) s’est ouverte depuis, sans parler d’éventuels reshoots. Par ailleurs, le planning de fin d’année est déjà bien occupé avec la saison 5 de Stranger Things (et avant cela, par Mercredi).

Même à supposer qu’une sortie de la saison 2 de One Piece à la fin de l’année 2025 était techniquement envisageable, Netflix désire sans doute aussi étaler l’arrivée de ses productions pour inciter sa clientèle à rester abonnée. Même si, pour les fans, cela signifie devoir attendre au moins deux ans et demi avant de retrouver l’équipage de chapeau de paille (la saison 1 date de l’été 2023).

