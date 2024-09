Lecture Zen Résumer l'article

James Earl Jones, iconique voix de Dark Vador dans Star Wars ou encore de Mufasa dans Le Roi lion, est décédé à l’âge de 93 ans.

« RIP papa » : c’est avec ce message court mais efficace que Mark Hamill a rendu hommage à James Earl Jones. Car l’acteur, célèbre pour avoir prêté sa voix à Dark Vador — l’un sinon le plus grand méchant de l’histoire du cinéma –, nous a quittés à l’âge de 93 ans, a rapporté Variety dans un article publié le 9 septembre.

Si James Earl Jones a livré l’une des répliques les plus célèbres du monde (« Non, je suis ton père », en version originale bien sûr), il a surtout bâti une incroyable carrière. Les petits et grands l’ont entendu en Mufasa dans Le Roi lion, que ce soit dans le dessin animé original en 1994 ou dans le remake en 2019. Il a aussi prêté ses traits à James Greer dans des films de la saga Jack Ryan. Sa filmographie est impressionnante et il est l’un des rares à avoir remporté le quatuor de récompenses prisées (Emmy, Grammy, Oscar et Tony).

James Earl Jones dans Un prince à New York 2 // Source : Amazon

La voix de Dark Vador s’en est allée

C’est, l’air de rien, une immense perte pour la saga Star Wars. Disney et Lucasfilm continuaient à faire appel à lui quand il y avait Dark Vador dans le coin. Récemment, il a participé au film Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker ou encore à la série Obi-Wan Kenobi — alors qu’il avait plus de 85 ans. Il était, en quelque sorte, irremplaçable et a d’ailleurs signé un contrat pour que sa voix soit recréée plus tard avec une IA à partir d’archives. À noter qu’il ne sera pas au casting de Mufasa : le roi lion, où le célèbre lion est jeune.

George Lucas, qui a bien connu James Earl Jones, s’est fendu d’un communiqué après avoir appris sa disparition : « James était un acteur incroyable, une voix à la fois unique dans l’art et l’esprit. Pendant environ un demi-siècle, il a été Dark Vador, mais son secret est qu’il était une personne incroyable. Il a donné de la profondeur, de la sincérité et du sens à chacun de ses rôles et, parmi les plus importants, il a été un mari aimant pour feu Ceci et un père pour Flynn. James manquera à beaucoup de monde, ses amis comme ses fans. »

On rappelle que plusieurs personnes ont enfilé le costume de Dark Vador dans les différents films. David Prowse, Bob Anderson et Sebastian Shaw, tous trois décédés, ont joué le seigneur Sith dans la trilogie originale. James Earl Jones, lui, a toujours été sa voix.

James Earl Jones rejoint les étoiles, en compagnie d’autres figures de la saga Star Wars comme Alec Guinness (Obi-Wan) Jeremy Bulloch (Boba Fett), Peter Mayhew (Chewbacca), Peter Cushing (Wilhuff Tarkin), Kenny Baker (R2-D2) ou encore Carrie Fisher (Leia).

