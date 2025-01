Lecture Zen Résumer l'article

Bandai Namco collabore une nouvelle fois avec Star Wars pour un Tamagotchi. Cette fois, il est à l’effigie de… Dark Vador.

Le saviez-vous ? Le Tamagotchi a fait son grand retour il y a déjà plusieurs années. All-in sur la nostalgie à même de toucher la corde sensible de celles et ceux qui ont trimballé leur compagnon virtuel à la récré, l’objet est redevenu un produit phare dans le catalogue de Bandai Namco. Et l’entreprise n’hésite pas à nourrir des partenariats pour proposer des Tamagotchi thématiques. Le prochain, dévoilé dans les colonnes de Gizmodo le 27 janvier, va faire plaisir aux fans de Star Wars.

Cette année, on pourra ainsi s’offrir un Tamagotchi à l’effigie de Dark Vador, méchant le plus emblématique de la saga Star Wars — voire du cinéma tout court. Après Grogu (aka baby Yoda) et R2-D2, deux modèles qu’il est possible d’acquérir sur Amazon pour 30 € environ, c’est au tour d’un personnage humain de devenir le pet de n’importe qui. Malheureusement, vous ne pourrez pas décider du destin d’Anakin Skywalker, qui deviendra forcément Dark Vador.

Un Tamagotchi à l’effigie de Star Wars

Le principe du Tamagotchi Dark Vador ne s’éloignera pas de celui des autres : il faudra élever et s’occuper d’un personnage. Il ne sera pas Dark Vador tout de suite et c’est d’abord dans la peau d’Anakin Skywalker qu’il apparaîtra. En fonction de vos choix, il deviendra l’une des dix versions de Dark Vador disponibles dans le Tamagotchi (symbolisées par des icônes différentes).

Pour prendre soin d’Anakin, il faudra bien évidemment le nourrir, mais aussi lui prodiguer des cours de sabre laser ou encore le faire interagir avec d’autres personnages de la saga Star Wars. En fonction de choix, il évoluera vers telle ou telle déclinaison de Dark Vador. « Suis Anakin dans son voyage vers le côté obscur alors qu’il devient Dark Vador », indique le packaging.

Cette édition spéciale du Tamagotchi, toute de noire vêtue et décorée avec le plastron du méchant, intègre aussi des bonus qui raviront les aficionados. Fourni avec une coque en silicone en forme de casque de Dark Vador (tant pis pour la discrétion), il offre la possibilité de revoir douze scènes cultes des films (avec très peu de pixels, ce qui donne un format chou) ou de profiter de cinq petits jeux. Échappée dans les tranchées de l’Étoile de la Mort, duels avec Obi-Wan et Luke Skywalker, quête articulée autour d’une lettre à retrouver… Il y aura a priori de quoi s’amuser avec ce Tamagotchi attendu pour le mois de mars.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !