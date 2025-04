Lecture Zen Résumer l'article

Netflix teste depuis peu une nouvelle page d’accueil pour son application TV. Finies les affiches statiques et petites, les programmes seront montrés en bien plus grand.

Dans les actualités Netflix, il n’y a (heureusement) pas que les prix des abonnements qui augmentent. On apprend que le service de streaming teste en ce moment une nouvelle page d’accueil sur téléviseurs.

Un nouveau design pour la page d’accueil de Netflix

C’est The Verge qui parle de ce test. Un nouveau design qui remplace les tuiles classiques avec les films et les séries, par des grands rectangles, qui s’étendent dès qu’on passe dessus. L’interface en test rend les informations (titre, genre, durée, année de sortie, etc.) plus visibles à l’écran que l’interface actuelle. Comme aujourd’hui, si l’on reste suffisamment longtemps en survol sur un programme, un aperçu du contenu se lancera.

Un aperçu du nouveau design de Netflix // Source : Netflix

Pat Flemming, directeur des produits chez Netflix a expliqué ce changement à nos confrères : « Nous voyons souvent les membres faire de la gymnastique avec leurs yeux ». Moins de programmes affichés à l’écran, mais des programmes davantage mis en avant.

La navigation va quelque peu changer // Source : Netflix

Ce nouveau design sera testé auprès de quelques abonnés qui utilisent Netflix sur leur téléviseur (via leur téléviseur connecté ou un boîtier). Si les tests sont concluants, Netflix le proposera à davantage de ses clients. Pat Flemming l’assure : « nous aimerions partager cela avec la plupart des membres dans les mois et trimestres à venir. »

Ce qui change avec cette interface

Cela passe aussi par les menus : finie la grande barre latérale sur le côté gauche. Tout est placé en haut de l’écran, avec plusieurs onglets : recherche, accueil, émissions, films et Mon Netflix. Les émissions sont d’ailleurs bien plus mises en avant qu’avant et c’est normal : Netflix s’y intéresse beaucoup. Par exemple, depuis le début de l’année, le Monday Night Raw de la WWE, l’organisation de catch la plus populaire, est diffusé sur Netflix (aux États-Unis seulement).

Pour y accéder à ce nouveau menu, pas besoin de revenir tout en haut de l’écran lorsqu’on navigue : en cliquant sur le bouton retour de sa télécommande, le menu s’affichera. Un nouveau menu qui supprime certains onglets, comme les catégories (on peut toutefois y accéder depuis l’onglet de recherche), les programmes « Nouveau et populaire » ainsi que la liste de programmes à regarder.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama