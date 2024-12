Lecture Zen Résumer l'article

Frankie Muniz (Malcolm), Bryan Cranston (Hal) et Jane Kaczmarek (Loïs) seront à l’affiche d’une mini-saison événement de Malcom, 19 ans après l’arrêt de la série culte. C’est Disney+ qui est à l’origine de leur reformation.

Surprise : la famille la plus chaotique de la télévision américaine va faire son grand retour. Disney a annoncé le 13 décembre qu’il avait commandé une mini-saison événement de Malcolm (Malcolm in the Middle en anglais), pratiquement 20 ans après la fin de la série. Le casting original est de retour, avec sans doute d’autres acteurs confirmés dans un second temps (comme les frères de Malcolm, que l’on imagine mal ne pas passer une tête).

Au programme de ce revival que personne n’attendait : quatre épisodes plusieurs années plus tard, avec une histoire portée sur Malcolm et sa fille. Hal et Loïs, qui fêteront leur 40ᵉ de mariage, réuniront la pire famille de l’Amérique pour l’occasion.

They're back! Malcolm in the Middle returns with 4 brand-new episodes on #DisneyPlus. pic.twitter.com/6nYVzjRq3M — Disney+ (@DisneyPlus) December 13, 2024

A-t-on besoin d’un retour de Malcolm ?

C’est sur la nostalgie que surfe Disney+ en signant un retour de Malcolm, mais le public en a-t-il vraiment besoin ? La série, qui est encore extrêmement appréciée aujourd’hui, ne fait pas partie de celles qui ne se sont pas bien achevées. Malcolm est un monument de l’histoire télévisuelle américaine, et ce revival pourrait venir contrarier sa légende.

Avec le retour assuré de Frankie Muniz (Malcolm), Bryan Cranston (Hal) et Jane Kaczmarek (Loïs), Disney+ s’assure déjà de réunir les trois éléments les plus importants du casting, pour le plus grand bonheur des fans. Bryan Cranston, dont la carrière a explosé depuis (Breaking Bad, évidemment), reprendra son rôle déjanté de Hal le temps d’une mini-saison. Pour anecdote, il l’avait déjà repris dans une fin alternative de Breaking Bad, où il se réveillait aux côtés de… Jane Kaczmarek. Il ne serait pas étonnant de voir la suite de Malcolm faire une référence à Heisenberg, histoire de boucler la boucle.

Malcom est disponible sur Disney+ aujourd’hui. // Source : Numerama

Quand arrivera la suite de Malcolm ? Une annonce fin 2024 s’accompagne généralement d’une sortie en 2025, mais Disney ne dit rien officiellement. Une sortie en 2026 pourrait aussi marquer les 20 ans de la fin de la série, donc elle n’est pas à exclure. Du côté des bonnes nouvelles : c’est Linwood Boomer, le créateur de la série originale, qui s’occupera du scénario et de la production de cette mini-saison.

