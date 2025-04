Lecture Zen Résumer l'article

Camille Chamoux, actuellement à l’affiche de Ghosts sur Disney+, a rejoint la troupe de LOL : qui rit sort pour la saison 5, qui sera disponible le 18 avril 2025 sur Prime Video. Lors d’une interview inédite accordée à Numerama, la comédienne emblématique de La Flamme est revenue sur cette expérience « bourrée de surprises ».

Si vous avez dévoré les deux saisons de La Flamme et du Flambeau, vous n’avez pas pu oublier son visage et ses punchlines. Camille Chamoux, plus connue sous le nom de Chatéléré, a ainsi marqué le petit écran grâce à ce personnage cash, qui n’a aucun problème à dire ce qu’elle pense et… à montrer son anatomie parfaite jusque dans les moindres détails.

En ce mois d’avril 2025, la comédienne, qui manie l’humour comme personne, revient avec deux gros projets : l’adaptation française de Ghosts, sur Disney+, ainsi que la saison 5 de LOL : qui rit sort, sur Prime Video.

« Il est complètement fou ce Fred Testot, c’est pour ça qu’on l’aime »

Sur le papier, Ghosts et LOL : qui rit sort semblent très éloignés. Pourtant, c’est grâce à la comédie de Disney+ que la saison 5 de la téléréalité de Prime Video a pu voir le jour : « En fait, on a énormément rigolé sur le tournage de Ghosts, avec Fred Testot. Et quand j’ai été prise sur la saison 5 de LOL : qui rit sort, j’ai parlé de lui, sans savoir qu’Arthur Sanigou, le réalisateur de Ghosts et l’un des auteurs de LOL, l’avait évoqué aussi ! »

Les deux acteurs iconiques du cinéma français se retrouvent donc à tout tenter pour faire rire leurs adversaires, sans perdre eux-mêmes la face. Un exercice qui peut s’avérer difficile, alors que Camille Chamoux et Fred Testot se connaissent si bien. « Les alchimies n’aidaient pas dans LOL : qui rit sort. Pour moi, les pires, les plus dangereux, c’étaient justement les gens avec qui j’avais le plus d’alchimie. Fred, c’est affreux : dès que je le regarde, je me marre. C’était pareil pour Vincent Dedienne ou Jérôme Niel, donc c’était un peu dur. »

Ghosts réunit Camille Chamoux et Fred Testot. // Source : BBC Studios France

Pour autant, Camille Chamoux a adoré cette expérience, et particulièrement l’idée de pouvoir la partager avec Fred Testot : « On a eu une telle complicité sur Ghosts que c’était un plaisir de le retrouver et de retrouver son humour, qui est fou. Il est complètement fou ce Fred Testot, c’est pour ça qu’on l’aime. »

La comédienne décrit en tout cas la saison 5 de LOL : qui rit sort comme une expérience « bourrée de surprises. Je peux vous dire que ce n’était pas de tout repos de ne pas rire ! Et les cartes joker étaient folles. » Pour le découvrir, rendez-vous le 18 avril 2025 sur Prime Video, avec la mise en ligne des 4 premiers épisodes.

