Disponible un peu partout pour moins de 15 €, Balatro est un jeu de cartes qui pimente les règles du poker. Son principe simple et sa gestion de l’aléatoire préfigurent une expérience réussie.

Attention, Balatro a toutes les cartes en main pour cartonner. Si vous trainez sur les réseaux sociaux, vous avez sans doute vu passer des internautes qui partagent des petits clips montrant ce jeu vidéo en action, assortis de commentaires élogieux. Disponible depuis le 20 février sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch et PC, Balatro est un jeu de cartes épousant le genre rogue-like (dans lequel brillent des titres comme Hades et Vampire Survivors). Il s’inspire des règles du poker, qu’il pimente avec une composante de deckbuilding.

Comme au poker, l’objectif est de remporter la mise avec une (c’est mieux) ou plusieurs mains. Paire, double paire, brelan, carré, suite… Les moyens de marquer des points sont les mêmes que dans le jeu original. Sauf que Balatro se permet de corser l’expérience avec tout un tas de bonus qui permettent d’augmenter son score de manière exponentielle, afin de battre des mises de plus en plus importantes. Au début, c’est simple. Puis, il faut ruser pour l’emporter, sachant qu’il y a forcément une part d’aléatoire.

La fin d’une tentative = le début d’une autre // Source : Capture PS5

Vive les jokers dans Balatro

À chaque partie de Balatro, vous disposez d’un nombre limité de mains et de défausses pour empocher la mise. L’argent gagné offre la possibilité d’acheter des cartes spéciales. Il y a les jokers, qui peuvent augmenter le multiplicateur, parfois avec certaines contraintes voire une part de chance. Il y a aussi les atouts, susceptibles de transformer vos cartes pour les rendre plus puissantes ou uniformiser votre deck. On comprend alors qu’il va falloir concevoir un paquet de cartes synergiques pour monter dans les rangs de plus en plus exigeants.

On peut regarder à tout moment ce qu’il nous reste dans le deck pour faire quelques probabilités // Source : Capture PS5

On pourra par exemple faire tapis avec des mains uniquement composées de suites. Il y a quand même des règles à respecter : ainsi, par défaut, vous ne pourrez pas avoir plus de cinq jokers sur vous en même temps (spoiler : il est possible d’en avoir plus). Balatro est un jeu où il faut tricher, mais c’est à la joueuse ou au joueur de le faire correctement. Le tout avec la même notion d’équilibre entre risques et récompenses, propre à l’univers du poker (la fameuse formule « high risk, high reward »). Oui, vous allez souvent perdre car vous n’avez pas pioché la carte qu’il fallait. Mais vous allez tout autant rouler sur le jeu après avoir bâti une stratégie imbattable.

Ce boss annule les points marqués par les cartes de coeur // Source : Capture PS5

Habillé dans une ambiance volontairement fauchée avec un rendu CRT (comme si on se trouvait dans un vieux casino loin de Las Vegas et de sa sphère géante), Balatro est un jeu de défaites et de triomphes, avec des parties qui s’enchaînent vite. Vous allez même devoir battre des boss, qui sont associés à un malus (exemple : chaque carte jouée = 1 $ en moins sur son compte). Les fans de poker n’y verront sans doute qu’un blasphème à l’encontre de leur passion. Les autres y passeront des heures à peaufiner leur stratégie, sans avoir besoin de mettre un seul euro sur la table et avec ce sentiment addictif de pouvoir casser les règles assez facilement.

