Lecture Zen Résumer l'article

Lego rend hommage au film culte Les Dents de la mer avec un diorama associant le bateau Orca au terrible requin. Enfin… la bête n’est pas si terrible au format brique.

Hormis dans les dessins animés, le requin est toujours vu dans la pop culture comme un prédateur redoutable, mangeur d’hommes. Or, la réalité est très loin de ce sombre tableau : en 2023, on dénombrait à peine 69 morsures dans le monde, dont 10 mortelles, selon un suivi de l’université de Floride. La statistique est légèrement en hausse par rapport à 2022, mais ne fait pas du requin une machine à tuer. Un lion, un éléphant ou encore un crocodile tuent bien plus.

Le requin traîne donc une réputation de sale gueule, qui tient pour partie à son apparence effrayante. Il n’est pas aidé non plus par un film comme Les Dents de la mer ou, plus récemment, Sous la Seine. Réalisé par Steven Spielberg, il fait du requin un monstre impitoyable et impressionnant. Près de 50 ans après la sortie du célèbre blockbuster, Lego adoucit enfin l’image du requin avec un set facturé 150 €. Il était temps.

Le requin est mignon mais il attaque quand même le bateau. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

En Lego, le requin des Dents de la mer a l’air bien plus gentil

Le Lego intitulé Les Dents de la mer appartient à la gamme Ideas. Cela veut dire qu’il a été imaginé par un passionné qui a remporté un concours dans lequel les internautes votaient. L’entreprise danoise se saisit alors de l’idée et procède à des modifications avant de se charger de la commercialisation (et, accessoirement, de l’acquisition des droits, le cas échéant). C’est une gamme très appréciée, car elle met en lumière l’imagination des fans et/ou des licences auxquelles Lego n’aurait pas forcément pensé.

La reproduction, qui réunit quasiment 1 500 pièces, prend la forme d’un diorama assez large (59 centimètres, ce qui nécessite un peu de place sur son buffet ou son bureau). Il montre le requin en train d’attaquer le bateau Orca, dans un décor représentant une mer agitée. Les mouvements sont parfaitement retranscrits et donnent l’impression de ne pas avoir un set figé. C’est vraiment très joli et réussi.

Le bateau est très détaillé et bien assemblé. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Le processus d’assemblage se déroule en trois étapes. On commence par monter le bateau. Très détaillé, il ne repose pas sur une coque d’un seul bloc (gare à la fragilité quand on le manipule), ce qui donne des techniques d’assemblage plutôt poussées et ingénieuses. On n’aurait qu’un seul reproche à formuler : l’échelle réduite ne permet pas d’offrir des espaces de vie — comme la cabine — très confortables pour les figurines. Elles sont au nombre de trois : Martin Brody (le chef de la police), Matt Hooper (le scientifique) et Sam Quint (le chasseur de requins). On se serait passés des quelques autocollants sur un produit pensé pour l’exposition.

Les trois figurines du set. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Une fois le bateau reconstitué, on passe au requin et c’est le charme Lego opère alors. Outre la reproduction précise de certains éléments (la dentition en tête), le requin se distingue par une bouille beaucoup plus inoffensive. Ses petits yeux ronds aident à le rendre plus amical, tandis que rien n’est laissé au hasard (grand aileron, petites nageoires, branchies visibles…). Il est possible d’exposer le requin selon deux options : sur le diorama en train d’attaquer ou sur un socle spécifique (avec son corps en entier). Bon point, il n’y a pas besoin de désassembler quoi que ce soit pour passer de l’une à l’autre : il suffira de séparer l’animal en deux parties.

Le requin peut être exposé à part (et en entier). // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Enfin, on s’attèle au décor, ce qui ajoute une scénographie authentique. Lego joue habilement sur les couleurs et les textures pour accoucher d’une dynamique appréciable dès le premier coup d’œil. Il y a enfin une petite citation qui fera plaisir aux aficionados : « you’re gonna need a bigger boat ». Elle n’est hélas pas traduite en français (« Vous allez avoir besoin d’un plus gros bateau »).

Pour aller plus loin Après Sous la Seine sur Netflix, 5 films de requins à voir en streaming

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+