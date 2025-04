Lecture Zen Résumer l'article

The Bondsman s’impose déjà au sommet du top 10 de Prime Video, seulement quelques jours après sa sortie, le 3 avril 2025. Si vous avez déjà englouti les 8 épisodes de cette comédie gore avec Kevin Bacon, voici 5 séries similaires à dévorer en streaming.

Un chasseur de primes devenu mort-vivant, des démons à renvoyer en enfer et des exécutions gores, le tout sur un fond musical entraînant : depuis le 3 avril 2025, les aventures de The Bondsman cartonnent sur Prime Video, au point de dépasser l’indétrônable Reacher dans le top 10. Pour continuer sur votre lancée, après cette escapade comique et horrifique, voici 5 séries à découvrir en streaming.

Supernatural sur Prime Video

Difficile de parler de The Bondsman sans évoquer les chasseurs de créatures paranormales les plus populaires du petit écran : Sam et Dean Winchester, évidemment. Les deux frangins de Supernatural nous ont ainsi embarqué sur les routes de leurs quêtes surnaturelles pendant 15 saisons, devenant un véritable monument de la pop culture.

Mystérieuse et légèrement horrifique, cette création d’Eric Kripke est un incontournable du genre de l’épouvante, qui vous donnera furieusement envie de préparer votre prochain road-trip, entre deux nuits blanches.

The Boys sur Prime Video

Du gore à perte de vue, de la comédie satirique à chaque punchline et des héros à la morale douteuse : à l’image de The Bondsman, les personnages de The Boys n’hésitent pas à faire déferler des torrents d’hémoglobine pour servir leur propos. Mais c’est exactement pour ça qu’on les aime. Depuis quatre saisons, les super-héros de cette série complètement déjantée nous montrent ainsi le côté obscur de leur force, celui que l’on soupçonnait sans jamais se l’avouer.

À la fois parodie savoureuse de Marvel, satire profondément politique de la tyrannie de Trump et festival de situations sanglantes, The Boys démolit le sexisme, le racisme, la transphobie et les discours anti-woke avec une joie communicative. Vivement la saison 5 !

I Love Dick sur Prime Video

Vous avez aimé Kevin Bacon en chasseur de primes déjanté dans The Bondsman ? Alors vous allez adorer le retrouver en cow-boy sexy (oui, oui) dans I Love Dick. Malheureusement annulée après une seule saison, cette petite bombe féministe met en scène Chris et Sylvere, un couple d’artistes qui développe soudainement une obsession pour Dick, un beau gosse qui va remettre en question toute leur vie sexuelle et sentimentale.

Aux côtés de Kevin Bacon, Kathryn Hahn (Agatha All Along) et Griffin Dunne (This is Us) s’amusent visiblement à incarner ce triangle amoureux inattendu, imaginé par la créatrice Joey Soloway (Transparent). Une véritable bouffée d’air frais, un brin expérimentale, diffusée juste avant les débuts du mouvement #MeToo et dont les enjeux restent toujours aussi pertinents, huit ans plus tard.

Hazbin Hotel sur Prime Video

The Bondsman baigne dans une atmosphère musicale omniprésente, entre deux combats face aux méchants démons. Pour retrouver cette ambiance endiablée (littéralement), vous pouvez prendre une réservation au Hazbin Hotel. Cet établissement singulier est géré par Charlie, la princesse des Enfers, avec un but bien précis : empêcher les démons de se faire massacrer, face à la surpopulation des lieux. Les âmes damnées viennent alors y trouver la rédemption, pour enfin accéder au Paradis.

Série d’animation fun et très colorée, Hazbin Hotel a connu un accueil unanime lors de sa sortie, en 2024. En attendant la saison 2, prévue pour la fin de l’année, nous vous conseillons de découvrir cette comédie musicale loufoque, dont l’humour noir et les personnages queers vous toucheront forcément en plein cœur.

Devil May Cry sur Netflix

Au rayon des chasseurs de démons, Dante s’impose clairement comme la référence. Ce mercenaire sans pitié, au passé tragique, tente de maintenir fermée la frontière qui sépare le royaume des humains de celui des démons, tout en affrontant un adversaire redoutable du nom de White Rabbit…

Adaptée du célèbre jeu vidéo du même nom, Devil May Cry cartonne actuellement sur Netflix depuis sa sortie, le 3 avril 2025. Il faut dire que cette nouvelle création de Adi Shankar, le showrunneur de Castlevania, coche toutes les cases d’un succès, avec son animation soignée et sa bande-originale peuplée de grands noms du rock (dont Evanescence). Attention tout de même : son histoire, très éloignée du canon des jeux, pourrait décevoir les fans de la première heure.

