Il y a une mauvaise habitude dans Star Wars : le retour à la vie de personnages censés être morts. La série d’animation The Bad Batch, dans sa saison 3, a recommencé. Et il s’avère que Lucasfilm, le studio de production, va sans doute donner une explication rétroactive à cette nouvelle résurrection dans une nouvelle série qui arrive début mai : Tales of the Underworld.

Ce n’est pas nouveau : Star Wars a un problème avec ses personnages morts, qui ne le sont pas toujours. Pensez à Palpatine, que l’on pensait vaincu pour de bon à la fin du Retour du Jedi : le revoilà dans l’intrigue de la postlogie, avec une apparition surprise dans L’Ascension de Skywalker. Et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres.

Dark Maul ? De retour. Boba Fett ? Toujours là. Asajj Ventress ? De nouveau prête à en découdre. Ce dernier nom ne vous dit d’ailleurs peut-être rien, si vous n’êtes pas un fan de Star Wars. C’est pourtant une figure notable dans l’univers étendu. On la croyait morte, mais il s’avère qu’elle a signé son grand retour dans la série d’animation The Bad Batch.

Asajj Ventress dans The Bad Batch. // Source : The Bad Batch

C’est dans l’épisode 9 de la troisième saison, diffusé début 2024, que l’intéressée est réapparue. Or, elle était censée être morte, tuée par le comte Dooku, qu’elle devait assassiner. Tout ceci est raconté dans le roman Dark Disciple, sorti en 2015. Une fin tragique pour un personnage marqué par le côté obscur et un temps l’outil des forces du mal.

Toujours est-il qu’elle est revenue, avec un look assez différent, comme pour marquer la rupture entre deux époques. Entre deux Asajj. Et c’est justement ce même look que l’on retrouve dans Tales of the Underworld, une nouvelle série d’animation que Lucasfilm a officialisé le 2 avril. Pour l’occasion, un bref trailer a été mis en ligne.

« Diffusé sur Disney+ à l’occasion de la Journée Star Wars, le 4 mai, Tales of the Underworld est un voyage en six épisodes qui suit […] Asajj Ventress, une ancienne assassin du côté obscur, qui se voit offrir une nouvelle chance dans la vie et doit fuir avec un nouvel allié inattendu […] », est-il expliqué. La série s’intéressera aussi à un autre personnage, Cad Bane.

Peut-être que l’on va comprendre ce qu’il s’est passé

Selon Lucasfilm, cela sera l’occasion de « revisiter des personnages bien-aimés pour explorer des histoires inédites et pourtant essentielles ». Il faudra attendre la diffusion de la série pour juger sur pièces, mais ce devrait être l’occasion d’expliquer plus en détail de quelle manière Asajj Ventress a survécu après sa rencontre finale avec Dooku.

Ce genre de « résurrection » est toujours délicat à manier. Outre que cela a tendance à gâcher les ressorts dramatiques que l’on croit définitifs (tout l’arc narratif amenant un personnage à périr devient rétrospectivement plus fade quand il revient), cela peut mettre le bazar dans le récit — il faut alors altérer ou ajouter des faits pour rétablir la cohérence.

Ventress, du temps où elle était une tueuse. // Source : Lucasfilm

C’est vraisemblablement à cela que va s’atteler Tales of the Underworld, car la série The Bad Batch n’est vraiment restée qu’à la surface des choses. Une situation « logique », puisqu’il n’y avait pas réellement de raison pour que ce soit un objet de discussion dans ce récit, avec des protagonistes qui n’ont rien à voir avec le passé de l’ex-tueuse.

Avec Palpatine, Dark Maul ou encore Boba Fett, on ne s’inquiète pas trop de la capacité des scénaristes de Lucasfilm à trouver une justification à tout cela. Son acceptabilité par les fans sera une autre histoire (le comeback de l’Empereur dans L’Ascension de Skywalker ayant été complètement raté). Mais sans doute aimerait-on que le studio cesse avec ces retours inopinés.

