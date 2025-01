Lecture Zen Résumer l'article

Parmi les futurs films Star Wars, il y a celui confié au cinéaste Shawn Levy. La presse américaine rapporte que la production chercherait à avoir Ryan Gosling, l’acteur canadien connu pour Barbie, Drive ou bien Blade Runner 2049, au casting. Pour un rôle qui reste à voir.

Lorsque l’on parle du futur de Star Wars au cinéma, il est souvent question de quatre films en particulier. Un long-métrage The Mandalorian & Grogu, un autre sur Rey, ainsi qu’une aventure 25 000 ans dans le passé. Mais dans les cartons de Disney et Lucasfilm, d’autres projets attendent leur heure — comme celui confié à Shawn Levy.

Jusqu’à présent, un certain flou artistique régnait autour. Le Canadien de 56 ans, connu pour avoir réalisé La Nuit au Musée, Free Guy et, dernièrement, de Deadpool et Wolverine (lire notre critique de Deadpool 3), n’a guère été bavard. À ce jour, l’histoire, la période dans laquelle l’aventure se déroulera, le casting et la date de sortie sont laissés à la spéculation.

Ryan Gosling, future star de Star Wars ?

Mais les choses sont peut-être en train de s’éclaircir. Dans son édition du 21 janvier, le magazine Hollywood Reporter, généralement très fiable sur les coulisses de l’industrie cinématographique, rapporte que Lucasfilm et Disney sont déterminés à s’attacher les services de l’acteur canadien Ryan Gosling pour le film Star Wars de Shawn Levy.

Ryan Gosling, 44 ans, est aujourd’hui l’un des acteurs les plus en vue. Il est sorti il y a peu d’un immense carton cinématographique, Barbie, dans lequel il joue Ken, l’intrigue amoureuse de la célèbre poupée incarnée par Margot Robbie. Dernièrement, il était à l’affiche de la comédie d’action The Fall Guy, aux côtés d’Emily Blunt.

I’m just KENobi (vous l’avez ?). // Source : capture d’écran

Révélé dans Drive en 2011, Ryan Gosling voit sa carrière décoller, avec en particulier deux films notables : La La Land (2016), récompensé d’un Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical, et Blade Runner 2049 (2017), son premier film de science-fiction d’ampleur, qui lui permet aussi de croiser la route d’un certain… Harrison « Han Solo » Ford.

Né en 1980, Ryan Gosling était trop jeune pour découvrir la trilogie Star Wars au cinéma. À notre connaissance, il n’a jamais fait de déclaration explicite laissant entendre qu’il aimerait jouer dans Star Wars (bien qu’il a possiblement partagé le rêve de biens des petits garçons d’être un Jedi). Cela n’invalide pas en tout cas la piste de THR.

Pour l’anecdote, le nom de Ryan Gosling avait déjà fait l’objet d’une rumeur en 2013, au moment où la postlogie était en chantier. Le Canadien a été cité comme potentiel membre du casting du Réveil de la Force. Mais un démenti des agents de l’acteur a mis les choses au clair : le cinéaste de l’épisode VII n’a jamais rencontré l’acteur pour l’inclure.

Quel rôle pour Ryan Gosling dans ce Star Wars ?

Cette occasion manquée il y a dix ans sera peut-être réparée cette fois-là, si les négociations aboutissent. On ignore cependant pour quel rôle. Un Jedi ? Un chasseur de primes ? Un droïde ? Peut-être que Shawn Levy s’amura-t-il à l’imaginer en baron de la pègre, séducteur et hâbleur. Une sorte de « Jabba le hot », parce qu’il fait chavirer bien des cœurs. (une blague que je crédite à mon collègue Maxime).

Toujours selon THR, le film serait un film unique, à l’image de Rogue One. Un « one shot », autonome dans la saga cinématographique, sans connexion particulière avec la famille Skywalker. Le script serait en cours d’écriture depuis un an, avec l’appui du scénariste Jonathan Tropper et l’on parle d’ores et déjà d’un début de tournage pour l’automne 2025.

Ryan Gosling dans Blade Runner 2049. // Source : Warner

Il y a dix ans, au retour de Star Wars au cinéma avec la postlogie, Shawn Levy, s’était montré très élogieux à l’égard de la saga. « La franchise Star Wars n’est rien de moins qu’une pierre agulaire générationnelle…. Je ne vois aucun phénomène culturel comparable qui ait autant façonné et galvanisé les spectateurs que Star Wars. »

Il ajoutait que la franchise « est inscrite dans mon — et notre — ADN culturel d’une manière unique et ce sont des fils durables ». Il n’y a plus qu’à espérer que son futur film sera à la hauteur des compliments qu’il a formulés. Car il faut bien admettre que depuis l’entrée en lice de Disney, la franchise a connu des hauts et des bas. Pas mal de bas, même.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+