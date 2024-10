Lecture Zen Résumer l'article

Ubisoft a demandé à deux de ses studios, situés à Montpellier et à Milan, de travailler sur un retour de Rayman. Il pourrait s’agir d’un remake du premier opus, avec Michel Ancel investi en tant que consultant.

Ubisoft a un sérieux besoin de se refaire la cerise, entre les ventes décevantes de Star Wars Outlaws (qui pourrait connaître un succès sur le long terme) et le report d’Assassin’s Creed Shadows, désormais attendu pour le 14 février 2025. Et quoi de mieux que s’en remettre à une mascotte historique pour retrouver les sommets ? Comme indiqué par Kotaku dans un article publié le 23 octobre, Ubisoft travaillerait sur un retour de Rayman.

Cette annonce fait suite à des rumeurs partagées par Insider Gaming à propos d’un projet de remake du tout premier Rayman, qui mobiliserait une partie de l’équipe derrière Prince of Persia: The Lost Crown (équipe qui ne fera pas de suite à son jeu, en raison de ventes décevantes). « Nous sommes ravis de confirmer qu’Ubisoft Montpellier et Ubisoft Milan ont récemment commencé une phase d’exploration pour la marque Rayman. Le projet n’en est encore qu’à ses balbutiements, et nous partagerons des détails plus tard », a confié la multinationale, sans confirmer qu’il s’agit bien d’un remake. Elle a, en revanche, indiqué que Michel Ancel occupera un rôle de consultant.

Rayman Origins. // Source : Ubisoft

Un « nouveau » Rayman pour bientôt ?

Pour rappel, Michel Ancel avait annoncé son départ d’Ubisoft — et des jeux vidéo — en septembre 2020, quelques jours avant une publication d’une enquête de Libération sur ses méthodes de management toxiques. « En tant que créateur de la saga Rayman, Michel Ancel est consulté pour s’assurer de la cohérence de l’univers », se contente de dire Ubisoft au sujet de ce retour qui sera certainement controversé, sans plus de précision sur son vrai rôle.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, il n’y a eu que cinq jeux Rayman depuis 1995, même si le héros a eu droit à des apparitions dans de multiples productions dérivées (y compris sur mobile). Le dernier opus date de 2013, avec le flamboyant Rayman Legends, suite du déjà excellent Rayman Origins vendue à plus de 5 millions d’exemplaires.

Il reste à savoir si Ubisoft optera pour un remake en bonne et due forme (ce qui ne serait pas une mauvaise idée avec une production de qualité) ou partira dans une autre direction. Se pose aussi la question de la 2D ou de la 3D : alors que le premier Rayman était en 2D, les deuxième et troisième épisodes sont passés à la 3D. Rayman Origins et Rayman Legends, eux, sont revenus à la 2D avec un style visuel incroyablement riche. En tout cas, la célèbre mascotte est à l’aise dans tous les formats, ce qui laisse le champ libre aux équipes de Montpellier et de Milan.

