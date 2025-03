Lecture Zen Résumer l'article

Un bug d’affichage d’Assassin’s Creed Shadows applique un filtre très stylisé après l’assassinat d’une cible. Des fans aimeraient qu’Ubisoft en fasse une option visuelle dans les menus.

Assassin’s Creed Shadows s’appuie sur un monde ouvert massif, une reproduction du Japon féodal avec un rendu graphique tout à fait inouï (et pas seulement sur PS5 Pro). Disponible depuis le 20 mars 2025, il comporte donc son petit lot de bugs plus ou moins gênants, à l’instar de celui découvert et partagé par ManuDOMB sur Reddit le 22 mars.

Ce joueur d’Assassin’s Creed Shadows a mis le doigt sur un problème d’affichage qui applique un filtre particulier à l’image. Sauf que l’effet est tellement beau que des fans aimeraient qu’Ubisoft transforme le bug en fonctionnalité. C’est d’ailleurs le souhait de ManuDOMB, qui titre : « J’ai trouvé un bug cool. Ubisoft, pourrait-on l’avoir dans les options s’il vous plait ? »

Ce bug d’Assassin’s Creed Shadows est loin d’être gênant

Ce bug est lié à l’un des filtres du mode Photo, qui applique un effet « encre » aux clichés ainsi capturés. Visiblement, l’effet en question peut aussi se déclencher pendant certains assassinats, que ce soit face à des cibles clés (les boss) ou des ennemis puissants. C’est durant ces phases de gameplay que le bug peut apparaître : on tue quelqu’un, le filtre se déclenche pour le style et… il ne disparaît plus. Les victimes du souci peuvent alors continuer de jouer tranquillement avec ce rendu « encre » du plus bel effet.

Le filtre existe dans le jeu, via le mode Photo. // Source : Capture PS5

ManuDOMB fait savoir qu’il s’est d’abord amusé avec le filtre dans le mode Photo, avant d’être touché par le bug. Des propos corroborés par un autre joueur : « On peut facilement le répéter. J’ai eu le même bug après avoir appliqué le filtre dans le mode Photo », appuie DLM4ever. Si vous voulez essayer, vous savez quoi faire, sachant qu’il suffit ensuite de relancer le jeu pour revenir à des conditions de jeu normales.

« Je ne vais pas mentir, c’est plutôt cool », se réjouit DukeThis. Même sentiment chez ComprehensiveShip958 : « Mon dieu ! C’est un super effet ! Haha, je veux ce bug maintenant ! » Si Ubisoft est vraiment à l’écoute de la communauté Assassin’s Creed Shadows, alors l’option sera proposée. Cela reste donc à voir.

Un bémol : il ne faut pas négliger non plus le mirage de cette toute première impression, mêlant surprise et découverte. Certes, c’est très joli et cela se marie bien avec l’environnement nippon dans lequel le jeu se déploie. Mais le confort et la praticité d’une telle option d’affichage ne sont pas certains à long terme pour l’ensemble du jeu. Cela, en raison d’un manque criant de visibilité et de lisibilité (le côté broussailleux). En comparaison, un mode en noir & blanc pourrait être une bonne option de repli — comme c’est le cas dans Ghost of Tsushima.

