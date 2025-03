Lecture Zen Résumer l'article

Niantic, le studio derrière Pokémon Go, a annoncé ce 12 mars la vente de ses activités de jeux mobiles à Scopely. Il s’agit d’un autre développeur détenu par le fonds d’investissement public de l’Arabie saoudite. Autrement dit, Pokémon Go tomber sous le giron du pays, pour 3,85 milliards de dollars.

Depuis sa sortie fracassante en 2016, Pokémon Go est édité par The Pokémon Company, mais développé par Niantic. Mais ces dernières années, le studio n’arrivait pas à sortir la tête de l’eau. Aussi l’entreprise s’est-elle retrouvée contrainte aujourd’hui de vendre ses activités dans le secteur des jeux vidéo, y compris Pokémon Go. Le tout à un développeur qui n’est pas n’importe qui : Scopely, détenu par le fonds d’investissement public de l’Arabie saoudite.

Pokémon Go vendu à une entreprise détenue par l’Arabie saoudite

C’est dans un communiqué publié ce 12 mars que Niantic a déclaré vendre ses activités de développement de jeu, avec notamment Pokémon Go, Pikmin Bloom et Monster Hunter Now pour 3,85 milliards de dollars, soit un peu plus de 3,5 milliards d’euros. Trois jeux qui représentent plus de 30 millions de joueurs actifs chaque mois et qui ont généré plus d’un milliard de dollars en 2024.

Pokémon Go entame une nouvelle vie entre les mains d’un autre studio. // Source : Photo Numerama

Les équipes sont conservées. Ce rachat doit toutefois obtenir la validation des autorités de régulation. En principe, la transaction doit être bouclée cette année. Du côté de Scopely, cette acquisition lui permet de mettre la main sur un peu plus d’un demi-milliard de joueurs. En effet, le studio développe déjà Monopoly Go!, Stumble Guys, Star Trek Fleet Command ou encore Scrabble Go, autant de jeux très fréquentés par les mobinautes.

Pour Niantic, cette opération « garantit que nos jeux bénéficient du soutien à long terme nécessaire pour devenir des ‘jeux éternels’ qui perdureront pour les générations futures ». Ce que ça va changer pour Pokémon Go ? Difficile de le savoir pour l’instant : Scolepy dit vouloir s’inscrire dans la directe lignée ce que c’est le jeu aujourd’hui. C’est du moins ce que déclare Ed Wu, le responsable de l’équipe de développement de Pokémon Go. De son côté, The Pokémon Company n’a pas réagi.

L’Arabie saoudite investit des milliards de dollars dans le jeu vidéo

Scolepy n’appartient pas à n’importe qui : l’entreprise a été rachetée en avril 2023 par Savvy Games Group, une filiale du Fonds d’investissement public (PIF) de l’Arabie saoudite pour 4,9 milliards de dollars. Il s’agit du fonds souverain du Royaume, dirigé par le prince héritier Mohammed ben Salmane. Il s’agirait du sixième fonds d’investissement du monde, avec 925 milliards de dollars d’actifs.

Le Pokémon Go Fest. // Source : Niantic Labs

Un fonds qui investit massivement depuis 2020 : il est derrière Neom, le projet d’urbanisme qui comprend entre autres The Line, et qui coûte plus cher que prévu. Son but : investir partout pour transformer l’économie saoudienne et moins dépendre du pétrole, industrie amenée à diminuer en raison de ressources qui se tarissent.

Côté jeux vidéo, le Fonds d’investissement public a des parts dans Electronic Arts, Take-Two Interactive, Embracer Group, Activision Blizzard (avant que le groupe ne soit racheté par Microsoft) et même Nintendo.

