Il est difficile de passer à côté de NEOM, en particulier sur Twitter où des publicités sponsorisées pour le projet sont régulièrement présentes. L’un des clips promotionnels récents condense 10 millions de vues. L’aspect le plus connu de ce projet saoudien n’est autre que la ville futuriste The Line.

Neom est cependant bien plus large : cela représente toute une région du pays, composée de quatre destinations, et formant une sorte de mégalopole futuriste. Derrière une communication bien huilée, ce grand projet est toutefois considéré comme préoccupant sur les plans humanitaire et écologique.

Que signifie « NEOM » ?

Le mot « NEOM » est la contraction de deux mots :

Neo- , préfixe issu du grec, qui signifie « nouveau » ;

, préfixe issu du grec, qui signifie « nouveau » ; M pour Mustaqbal, mot arabe qui signifie « avenir/futur » ; M étant aussi la première lettre du prénom de Mohammed bin Salman (premier ministre et prince héritier de l’Arabie saoudite).

The Line, Trojena… quels sont les projets de Neom ?

Neom est le nom d’un large projet saoudien qui rassemble en lui-même 4 lieux et localisations dans une même région de l’Arabie saoudite :

The Line : une ville en forme de ligne bardée de miroirs, sur 120 kilomètres de long et 200 mètres de large, qui fonctionnerait sans voitures et 100 % avec des sources d’énergie renouvelables. Sa construction a déjà commencé.

Un visuel de ce que doit être The Line. // Source : The Line / NEOM

Trojena : une destination touristique et résidentielle en montagne, autour d’un lac, comprenant des résidences, des hôtels, des lieux de loisir, des concerts, des activités, etc. Ce lieu, qui mobiliserait de nouvelles technologies dans ses conceptions architecturales, est aussi censé accueillir les Jeux olympiques asiatiques d’hiver, en 2029.

Un concept art de Trojena. // Source : Neom

Oxagon : un gigantesque centre d’innovation et complexe industriel (décrit comme « propre » quant aux ressources énergétiques), à côté d’un port « automatisé ».

La description officielle d’Oxagon. // Source : Neom

Sindalah : une île touristique de luxe — « Nous accueillerons la communauté mondiale de yachting, ainsi que les visiteurs en quête de super-luxe » indique le site.

Un concept art de Sindalah. // Source : Neom

Où se situe Neom ?

Neom est un projet de l’Arabie saoudite, dont l’installation a lieu au nord-ouest du pays. La superficie totale, avec les quatre lieux, représentera à la fin 26 500 kilomètres carrés.

Pour quand est prévu Neom ?

Chaque projet de Neom a son propre processus de construction. La première date annoncée est 2024. De premières destinations seront disponibles en ligne, comme le projet Oxagon, censé recevoir ses premiers résidents cette année-là.

Ensuite, en 2026, c’est Trojena qui deviendrait habitable. À cette date, The Line est également censée prendre forme avant d’être parachevée peu à peu jusqu’en 2029-2030. L’Arabie saoudite estime qu’au début de la décennie prochaine, Neom accueillera alors 1 million de personnes au total.

Combien coûte The Line et les autres projets de Neom ?

Lors de l’annonce du projet en 2017, l’Arabie saoudite a évoqué un budget total de 500 milliards de dollars, en les tirant de ses fonds publics. « D’autres investisseurs locaux et internationaux ont également investi », précise le site.

Quelles sont les critiques envers Neom ?

Neom fait l’objet de très nombreuses critiques. C’est en premier lieu le cas pour la ville futuriste The Line, le projet le plus connu, souvent décrit comme une forme dystopique derrière une apparente utopie.

D’un point de vue écologique, sa longue forme de miroir coupant l’écosystème du désert est un problème écologique environnemental majeur, qui contredit quelque peu la communication axée sur le caractère propre du projet. Se pose également la question des inégalités sociales ou encore du contrôle des données numériques.

La construction elle-même du projet est préoccupante sur le plan humanitaire. Les personnes qui habitaient les lieux avant que The Line commence d’être creusée — des tribus installées là depuis des décennies — ont été violemment expulsées par la force. Trois hommes, appartenant aux Howeitat et opposés au projet, ont été condamnés à mort. En parallèle du déplacement des plus pauvres, les cadres du projet ont des salaires mirobolants, révélait le Wall Street Journal.

Par ailleurs, le projet étant très ambitieux sur le papier, il reste aujourd’hui encore très théorique quant à la forme réelle qu’il prendra, en matière de faisabilité architecturale et technologique.

