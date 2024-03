Le projet pharaonique de l’Arabie saoudite est aussi controversé qu’attendu. Voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

« Un nouveau miracle pour le monde », une « révolution de notre civilisation », « une nouvelle définition du concept de développement urbain »… Sur le site dédié, les superlatifs pour décrire The Line ne manquent pas. Il est vrai que le projet, initié par l’Arabie saoudite, est unique au monde — mais il est aussi très polémique.

The Line, dévoilée en janvier 2021 par les autorités saoudiennes, n’a pas du tout de suite fait parler d’elle. L’ambitieux projet ne devient vraiment connu du grand public qu’en fin d’année 2022, lorsqu’une vidéo est publiée sur YouTube et largement diffusée sur les réseaux sociaux. Depuis, The Line et Neom, le projet annexe de l’Arabie saoudite, fascinent et interrogent. Alors que les premiers travaux de construction ont commencé dans la région censée accueillir la future ville, il est plus que jamais nécessaire comprendre l’entièreté du projet.

Quel est le projet The Line ?

À quoi The Line va-t-elle ressembler ?

Concrètement, The Line est un projet de ville pour remplacer les modèles citadins actuels, qui seraient « dysfonctionnels ». Le but de l’Arabie saoudite est de créer une ville unique en son genre, qui aurait une très faible empreinte sur le territoire, et, selon ses promoteurs, un très faible impact environnemental. The Line doit se présenter sous la forme de deux immenses buildings parallèles, espacés de 200 mètres, hauts de 500, et longs de 170 km. La ville doit se se déployer dans et entre ses deux structures couchées, dans un espace étriqué.

La ville doit être construite « en 3D » — ce qui ne veut pas dire grand-chose, étant donné que les villes classiques sont d’ores et déjà en 3D — avec une occupation de l’espace aussi en hauteur. D’après la vidéo promotionnelle, la vie sera organisée aussi bien horizontalement que verticalement dans la ville. Il y aurait de nombreux niveaux, certains d’habitation, d’autres accueillants des espaces de loisir, et des modules destinés aux soins, à l’éducation et aux commerces seraient installés au milieu de tout cela. Selon les images, de nombreux points de verdure doivent aussi être aménagés dans la ville.

Une simulation de ce à quoi l’intérieur de The Line doit ressembler

Le but affiché est que les futurs habitants de la ville aient accès à tout en moins de 5 minutes à pied. Cette idée reprend celle de la « ville du quart d’heure », un concept de l’urbaniste Carlos Moreno, dans lequel « tous les services essentiels sont à une distance d’un quart d’heure à pied ou en vélo. »

Où se situe The Line ?

The Line se situe en Arabie saoudite, dans le nord-est du pays.

Combien d’habitants y aura-t-il ?

Selon les estimations des chefs du projet, il serait possible de faire vivre 9 millions de personnes à l’intérieur de The Line. Le chiffre semble particulièrement élevé : il va falloir déployer des trésors d’attractivité pour attirer autant monde, dans un espace si inhabituel, qui s’étendra dans un environnement par ailleurs très isolé.

Accueillir 9 millions de nouveaux habitants sera un challenge logistique. L’Arabie saoudite compte pour l’instant 36 millions de personnes, dont 7 millions à Riyad, sa capitale et plus grande ville. Rajouter d’un coup autant de nouveaux résidents va représenter un énorme défi, que ce soit en termes d’infrastructure — il falloir bâtir des routes pour arriver jusqu’à The Line, ou en termes d’approvisionnement — d’eau et de nourriture, notamment.

The Line. // Source : The Line / NEOM

Quelles technologies seront utilisées ?

Pour assurer son fonctionnement, The Line doit s’appuyer sur de nombreuses technologies, dont l’intelligence artificielle, qui doit permettre l’autonomisation de certains services, et des trains à très haute vitesse, qui doivent faire le trajet de 170km en 20min.

Cependant, ces deux technologies ne sont pas encore au point. L’IA a pris son essor, mais pas au point de gérer l’organisation d’une ville en entier. Les villes dites « intelligences », les smart cities, sont d’ailleurs à un stade encore très expérimental.

Quant aux trains à grande vitesse, les modèles les plus véloces actuels ne sont pas assez rapides pour parcourir les 170 km en 20 minutes. Le Shanghai Maglev, dont la vitesse de pointe sur ligne est de 431 km/h, ne peut parcourir que 140 km en 20 minutes.

Quelle gouvernance ?

On ne sait pas comment la ville va être gérée. Pour l’instant, The Line est administrée par Neom, l’entreprise chargée de sa construction et du développement de la région éponyme, mais on ignore si cette situation durera. Ni The Line, ni Neom n’ont fait d’annonces officielles sur le sujet. Des élections seront-elles organisées pour désigner un ou une maire ? Va-t-il y avoir un organe représentatif des habitants de la ville ? Ces questions sont aujourd’hui sans réponse.

Quant aux lois appliquées à l’intérieur de la région, là aussi, le flou règne. Avec The Line et ses autres projets hyper futuristes, l’Arabie saoudite essaye d’attirer de nouveaux habitants, notamment des Occidentaux. Or, beaucoup pourraient ne pas être à l’aise avec les règles très strictes du royaume, notamment en ce qui concerne l’alcool, complètement interdit dans le pays. Des rumeurs concernant la vente d’alcool dans certains hôtels avaient secoué The Line — mais lors de l’annonce du projet, le gouvernement avait expliqué que Neom se serait pas « un État dans l’État », avec des règles différentes.

Le projet de The Line présenté dans une bande-annonce. // Source : YouTube/NEOM

Où en est le chantier de The Line ?

Les travaux de The Line sont en cours : ils ont commencé en 2022, et se poursuivent en 2023. Des images sont régulièrement publiées sur les réseaux sociaux de Neom. Pour l’instant, on voit que le tracé de la future ville est en train d’être percé dans la roche à travers le désert. On peut voir des centaines de grues et de camions de chantier s’affairer sur le site. La construction de la ville doit être achevée à la fin de la décennie, en 2029 ou 2030.

Des images de la construction de The Line, en Arabie saoudite // Source : Neom / YouTube

Quel est le lien avec Neom ?

Neom est le nom de l’entreprise qui gère la construction de The Line, et aussi le nom de la région économique spéciale dans laquelle la ville sera implantée.

Neom est un vaste projet qui comporte plusieurs villes : en plus de The Line, la zone doit également abriter Sindalah, une île de tourisme de luxe, Oxagon, un port, centre industriel et ville flottante, Trojena, une station de ski installée dans les montagnes de la région et Leyja, des hôtels de luxe construits au milieu d’un canyon.

Où en est le projet Neom ?

Les travaux ont également commencé pour les autres projets de Neom, notamment à Trojena. La future station de ski, qui oit accueillir les jeux asiatiques d’hiver en 2029, voit ses premiers bâtiments sortir de terre.

Quelles polémiques entourent The Line ?

De nombreuses polémiques entourent la ville et sa construction.

Les polémiques environnementales

La ville est déjà fortement critiquée pour son impact environnemental. Même si elle doit avoir « zéro émission carbone », The Line sera une structure qui va poser de nombreux problèmes dans la zone environnante, notamment pour les animaux. Les hauts murs en miroirs risquent d’être très dangereux pour les oiseaux, sans parler des espèces dont le territoire sera coupé en deux, sans possibilité de traverser.

Les polémiques sociales

En plus de ces considérations environnementales, il faut rajouter les controverses sociales. Des membres de la tribu des Howeitat, qui résident dans la région depuis des années, ont été condamnés à mort par les tribunaux saoudiens après s’être opposés à la construction de The Line. D’autres membres de leur famille ont été expulsés de force pour faire de la place au projet.

Enfin, comme le géographe Alain Musset l’avait expliqué à Numerama dans une vidéo, cette ville censée être utopique présente plutôt les caractéristiques d’une dystopie.

