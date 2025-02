Lecture Zen Résumer l'article

Yuri Lowenthal, acteur qui incarne Peter Parker dans les jeux Spider-Man sur PlayStation, a partagé quelques confidences sur le potentiel troisième opus. Notamment sur le destin du héros principal.

Insomniac Games travaille actuellement sur Marvel’s Wolverine, adaptation dont on attend toujours des nouvelles depuis son officialisation. Mais il ne fait aucun doute que le studio travaille, en parallèle, sur une nouvelle aventure de Spider-Man. Les deux premiers jeux vidéo ont été un succès, et Marvel’s Spider-Man 2 reprend le principe des scènes post-génériques pour donner un aperçu du futur.

Yuri Lowenthal, acteur qui incarne Peter Parker dans les jeux vidéo, a bien voulu évoquer un éventuel Marvel’s Spider-Man 3 à l’occasion d’un entretien avec The Direct, paru le 24 février. S’il ne peut pas en dire beaucoup, il a glissé des indices sur le destin de son personnage, qui partage la lumière avec Miles Morales dans Marvel’s Spider-Man 2.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur Marvel’s Spider-Man 2.

Peter Parker sera-t-il au casting de Marvel’s Spider-Man 3 ?

La fin de Marvel’s Spider-Man 2 montre un Peter Parker qui a décidé de quitter sa vie super-héroïque pour se rattacher à des responsabilités plus humaines. La ville est entre les bonnes mains de Miles Morales, qui a suffisamment gagné en puissance et en maturité pour prendre la succession sans crainte.

On pourrait donc croire que Peter Parker ne sera pas dans Marvel’s Spider-Man 3, sinon n’occuperait qu’un rôle mineur. Mais Yuri Lowenthal prétend le contraire : « Il y a peu de choses que je peux dire sur ce jeu, mais vous avez mis le point sur quelque chose que je peux dire et, oui, Peter est toujours là. Il sera dans le prochain jeu et ne sera pas en arrière-plan, je vous le promets. »

Dès lors, tout porte à croire que Marvel’s Spider-Man 3 s’articulera autour d’un scénario qui forcera Peter Parker à sortir de sa retraite pour combattre une nouvelle menace. Une nouvelle menace qui pourrait être liée à Harry Osborn, très mal en point à la fin de Marvel’s Spider-Man 2 alors qu’il souffre d’une maladie dégénérative et a été contaminé par Venom. Ou bien Norman Osborn enfilera le costume du Green Goblin après avoir consulté le docteur Octopus. Les Osborn étant proches de Peter, son retour serait logique.

Il y a enfin une troisième tête qui pourrait apparaître : Silk, une héroïne qui a aussi été mordue par une araignée radioactive. À la fin de la deuxième scène post-générique de Marvel’s Spider-Man 2, Albert vient l’introduire en présentant sa fille Cindy.

À l’arrivée, Insomniac Games pourrait carrément proposer un Marvel’s Spider-Man 3 avec trois personnages jouables : Peter, Miles et Cindy. Cela apporterait toujours plus de variété au gameplay, tout en assurant une forme de logique : un héros pour le premier épisode, deux pour le deuxième et trois pour le troisième.

