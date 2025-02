Lecture Zen Résumer l'article

Les personnages de Severance mènent une expédition enneigée inattendue dans l’épisode 4 de la saison 2, disponible sur Apple TV+. Un chapitre ambitieux, au tournage forcément grandiose.

Si Severance est aussi reconnue et appréciée, par le public comme par la critique, c’est notamment grâce à son univers entouré de mystères et ses twists qui retournent le cerveau. L’épisode 4 de la saison 2, disponible depuis le 7 février 2025 sur Apple TV+, n’a pas fait exception à la règle, avec une intrigue toujours plus improbable.

L’occasion pour la série de SF de confirmer certaines théories de fans de longue date et de révéler quelques rebondissements de taille. Mais pour arriver à ce résultat, l’épisode a d’abord nécessité un long tournage, dans des conditions climatiques difficiles.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur l’épisode 4 de la saison 2 de Severance. Si vous ne l’avez pas encore vu, passez votre chemin !

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

« L’épisode le plus éprouvant de la saison 2 »

L’épisode 4 de la saison 2 de Severance constitue un véritable point de bascule pour la série. On y plonge au cœur de paysages montagneux, alors que Lumon a organisé une sortie de groupe dans le monde extérieur pour Mark, Dylan, Irving et Helly. Un voyage qui va prendre un tournant tragique lorsque le Innie d’Irving est désactivé par Mr Milchick et qu’une trahison est dévoilée : depuis le début de la saison 2, Helena Eagan avait pris la place d’Helly au sein de Lumon.

Alors, comment a été tourné cet épisode ambitieux, qui s’aventure pour la première fois hors des couloirs froids de l’entreprise ? Dans un entretien accordé à Variety, le chef décorateur de la série, Jeremy Hindle a révélé que Woe’s Hollow avait été « l’épisode le plus éprouvant de la saison 2 », puisque tous les plans ont réellement été tournés à l’extérieur.

La fine équipe de Severance pendant leur classe de neige. // Source : Apple TV+

Il a donc passé 20 jours à faire de la randonnée avec des scouts, dans le nord de l’État de New York, à différentes hauteurs, avant de se décider sur des lieux comme les cascades d’Awosting et le Minnewaska State Park Preserve pour les scènes dans les tentes. « L’objectif était de trouver plusieurs sites très différents visuellement, pour qu’on ait l’impression que les personnages aient marché longuement », raconte Jeremy Hindle à Variety.

Pour aller plus loin Severance saison 2 : vous pouvez télécharger un objet clé de la série

Quand la neige se transforme en cauchemar

Mais, une fois le tournage commencé, les équipes de production de Severance ont surtout dû faire face à un « cauchemar » : une météo terriblement capricieuse. « Nous avons eu une quantité de neige absolument hallucinante au début du tournage, puis, tout est devenu soudainement plus chaud, donc nous avons fini par devoir tourner avec aucune neige naturelle, puisque tout avait fondu », décrit Jeremy Hindle.

Résultat : des machines ont dû être utilisées pour recréer flocons et glace sur les arbres, mais aussi sur le sol sur lequel les acteurs devaient marcher. 70 % de la neige aperçue dans l’épisode a donc dû être ajoutée au montage final, grâce à des effets spéciaux numériques.

Une télé au coeur de la montagne, tout est normal. // Source : Apple TV+

L’épisode 4 a été d’autant plus difficile à tourner que les forêts choisies étaient soumises à des lois américaines très précises, afin de les protéger, ainsi que les animaux et les insectes qui y vivent. Il était de ce fait impossible de toucher les arbres ou de déplacer certains obstacles. Par exemple, pour la scène dans laquelle Irving tente de noyer Helen, afin qu’elle révèle sa véritable identité, des rochers ont dû être construits et retravaillés pour qu’ils puissent se fondre dans le décor naturel. Oui, rien que ça.

Pour aller plus loin Severance : on a vu 6 épisodes de la saison 2, voici notre avis sans spoilers

Un tournage « au bout du monde »

Surtout, l’épisode 4 de la saison 2 de Severance ne se contente pas de nous embarquer dans de majestueux paysages. Il contient également plusieurs séquences émotionnellement très importantes, comme celle de la tente, entre Mark et Helly (ou Helena à ce moment-là), baignée dans une lumière rouge inhabituelle.

Pour cette séquence singulière, Jeremy Hindle souhaitait que le décor « ressemble à une cage, presque comme les côtes d’un animal » : « Nous avons construit un chauffage dans la tente pour qu’il serve uniquement de source de lumière. Il ressemblait à l’un de ces objets des années 1960 ou 1970, à chaleur rayonnante, à la manière de Dieter Rams. Quant à la couleur rouge, elle n’est présente que quelques fois dans la série, toujours pour signifier un véritable amour. »

Mark et Helly, baignés de rouge dans Severance. // Source : Apple TV+

Le chef décorateur de Severance a ainsi accordé une attention toute particulière aux détails, puisque dans cet épisode, les Innies peuvent voir et interagir avec le monde réel quasiment pour la première fois, comme s’ils étaient des « enfants de maternelle » dans un bac à sable : « Tout devait être parfait de notre côté, puisque les spectateurs découvrent l’extérieur en même temps que les personnages. »

Auprès de Variety, Jeremy Hindle conclut même par une citation prouvant à quel point le tournage a dû être difficile : « J’ai pratiquement emmené toute l’équipe de tournage au bout du monde. » Rassurant.

Pour aller plus loin Quand sort la saison 3 de Severance sur Apple TV+ ?

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+