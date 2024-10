Lecture Zen Résumer l'article

Qu’est-ce qu’on adorait The Good Place ! Alors forcément, l’annonce d’une nouvelle série par son créateur met l’eau à la bouche. Elle s’appelle A Man on the Inside, ou Espion à l’ancienne en VF, et elle arrive très bientôt sur Netflix.

Il ne fait aucun doute que The Good Place est l’une des meilleures séries disponibles sur Netflix. Entre un humour ravageur et des traits remarquables d’intelligence, la sitcom a marqué le paysage des séries. Son créateur, Michael Schur, a concocté une nouvelle formule : A Man on the Inside, ou en français, Espion à l’ancienne. Et si vous regardiez The Good Place, vous connaissez déjà l’acteur principal.

De quoi parle cette nouvelle série ?

Dans Espion à l’ancienne, un ancien professeur désormais à la retraite est recruté par une détective privée. Sa mission : infiltrer une maison de retraite, pour résoudre un étrange mystère autour d’un héritage familial volé. Lui qui se sent seul, un an après le décès de sa femme, va s’investir entièrement en se comportant comme un véritable espion dans une mission périlleuse (plus ou moins), face à des ennemis menaçants (plus ou moins aussi).

Ce scénario est inspiré par le film documentaire (docufiction) chilien The Mole Agent, nommé aux Oscars en 2021.

Au casting

Pour porter cette nouvelle série, c’est l’un des acteurs principaux de The Good Place qui revient : Ted Danson. Oui, celui qui interprétait Michael, l’« architecte » du quartier. Et un autre acteur de The Good Place sera présent : Marc Evan Jackson.

Ted Danson dans Espion à l’ancienne / A Man on the Inside. // Source : Netflix

Bande-annonce

La bande-annonce vient tout récemment, fin octobre 2024, d’être diffusée par Netflix. Et il suffit de quelques secondes pour comprendre que le créateur de The Good Place n’a pas hésité à reprendre certains codes de sa précédente série, puisqu’on y retrouve le même humour surréaliste. On espère aussi y retrouver l’émotion qui s’est installée peu à peu dans The Good Place, puisque le héros est tout de même en deuil (Shrinking a parfaitement réussi à en parler avec humour).

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Date de sortie

Cette série avec Ted Danson, Espion à l’ancienne, sort le 21 novembre 2024. Cette date a été officialisée aux États-Unis, mais Netflix n’a étonnamment pas encore communiqué dessus en France (ce n’est même pas mentionné dans le planning diffusé sur les réseaux sociaux). Ceci étant, sur l’application de la plateforme, la série comporte bien cette date comme créneau officiel de sortie. Il faut rester prudent, mais cela se confirme tout de même pour une sortie fin novembre chez nous… ou peut-être début décembre ; mais il ne faudra pas attendre bien longtemps.

En tout cas, la saison 1 compte 8 épisodes — et on ne connaît pas encore leur durée (courts ou longs).

Espion à l’ancienne Il n’y a pas d’offres pour le moment

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+