L’épisode final de Skeleton Crew, diffusé le 15 janvier 2025 sur Disney+, a mis en scène un certain vaisseau spatial, que l’on n’avait pas vu dans une autre œuvre Star Wars en prises de vues réelles (live action) depuis longtemps. Cela a été l’occasion de voir enfin ses capacités militaires.

C’est un design que les fans de Star Wars ont sans doute reconnu aisément, en regardant l’épisode final de la série Skeleton Crew, diffusé le 15 janvier sur Disney+. Mais surtout, c’est une silhouette que l’on n’avait pas vue depuis longtemps dans la saga. En tout cas, pour ce qui est des films et des séries en prises de vues réelles (live action).

Attention : cet article contient des spoilers sur le dernier épisode de Skeleton Crew.

Gare à vous.

Le retour du B-Wing en live action

Les vaisseaux familiers dont on parle sont les chasseurs B-Wing. Certes moins connu que le célèbre X-Wing, que pilote Luke Skywalker durant ses premières années au sein de l’Alliance, le B-Wing est l’un des appareils de combat que la rébellion aligne pour combattre l’Empire galactique, aux côtés d’autres engins, comme l’A-Wing ou le Y-Wing.

Dans Skeleton Crew, on peut repérer l’arrivée d’une escadrille de chasseurs X-Wing, épaulée par deux vaisseaux B-Wing, dès l’effondrement de la barrière qui occultait la planète At-Attin. On les voit alors passer à l’attaque pour déloger les pirates. L’occasion de voir, enfin, les capacités militaires du B-Wing, plutôt mal connues.

Un tir concentré de laser, lors de l’épisode final de Skeleton Crew. // Source : Lucasfilm

Car à la différence du X-Wing, que l’on voit pratiquement tout le temps dans Star Wars, le B-Wing est un appareil utilisé rarement. La première fois qu’il a pu faire son apparition, c’était dans Le Retour du Jedi, le troisième film de la trilogie originale, sorti au cinéma en 1983. Et depuis… plus rien. Du moins, plus rien en live action.

Certes, le B-Wing a été mis en scène à de nombreuses occasions dans l’ex-univers étendu de Star Wars — dans les comics et les romans par exemple — et plus récemment dans la nouvelle continuité de la saga. On l’a croisé dans des jeux vidéo, des bandes dessinées et des séries animées, comme Rebels. Mais jamais plus en prises de vues réelles.

Une forme complexe à montrer au cinéma

Paradoxal, compte tenu d’ailleurs des mérites du vaisseau. D’après une description faite sur le site officiel, le B-Wing est décrit comme tout à fait « puissant ». Mais, comme l’explique l’encyclopédie de référence Wookiepedia, la forme particulière de l’appareil (une sorte de fine croix) le rendait difficile à représenter à l’écran.

Pew pew pewwww. // Source : Capture d’écran

« La forme inhabituellement fine de l’engin posait des problèmes pour les prises de vue sur écran bleu, car le modèle avait tendance à se fondre dans le champ d’étoiles », explique le site. On le voit un peu à l’image lors de la bataille d’Endor, dans Le Retour du Jedi, mais très peu au combat. Certaines séquences avec le B-Wing ont même été coupées.

Frustrant, assurément, et il faudra finalement attendre 41 ans pour voir le B-Wing enfin en action dans une œuvre « réelle ». L’occasion de voir aussi son armement particulier, qui lui permet de tirer un laser continu, capable de découper profondément la coque des vaisseaux qu’il touche. On l’avait déjà vu en animation, mais c’est autre chose avec des effets spéciaux.

Un tir concentré de canons laser effectué par un B-Wing. Cette capacité a été dévoilée dans la série Rebels, puisque le film Le Retour du Jedi ne montre pas. // Source : Lucasfilm

D’où vient le B-Wing ?

Pour l’anecdote, le B-Wing est lié au prénom de Bill George, un animateur de la société ILM, qui a permis de créer les effets spéciaux de Star Wars. L’homme était très impliqué sur ce vaisseau, au point qu’il était surnommé aussi « Bill-Wing Fighter » par ses collègues. Par la suite, Rebels a livré une explication collant avec le lore.

Ainsi, il est dit que le vaisseau a été designé dans la saga par un certain… Quarrie. C’est évidemment un clin d’œil à Ralph McQuarrie, un illustrateur qui a produit de nombreux visuels sur Star Wars durant la pré-production de la première trilogie. Et parmi les dessins imaginés, il y avait forcément le B-Wing, représenté durant une bataille spatiale.

Le B-Wing est représenté ici dans un concept art dessiné par l’illustrateur Ralph McQuarrie, qui a beaucoup oeuvré dans la représentation de la saga (ici, une scène liée au Retour du Jedi). // Source : Lucasfilm

