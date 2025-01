Lecture Zen Résumer l'article

La Petite Maison dans la Prairie va connaître un reboot piloté par Netflix, plus de 40 ans après sa fin. La famille Ingalls va donc faire son grand retour sur le petit écran, avec un nouveau casting.

Si vous avez grandi dans les années 1980 et 1990, vous avez forcément eu envie, vous aussi, de courir dans un champ de fleurs, aux côtés de Laura Ingalls et de ses sœurs. Les 10 saisons de La Petite Maison dans la Prairie ont ainsi marqué des générations entières, qui ont suivi le quotidien d’une famille américaine ordinaire, au fil des énièmes rediffusions sur les chaînes de télévision. Plus de quarante ans plus tard, Netflix a décidé de ressusciter ce monument du petit écran.

« Un drame familial, un récit de survie et une histoire d’enfance »

L’annonce a ainsi été partagée le 29 janvier 2025, directement par Netflix : la plateforme de streaming a donné son feu vert pour une nouvelle adaptation des romans de Laura Ingalls Wilder, décrite comme un mélange entre un « drame familial, un récit de survie et une histoire d’enfance ». On y découvrira ainsi un « kaléidoscope des épreuves et des triomphes de celles et ceux qui ont façonné l’Ouest américain », dans les années 1880.

Dans un communiqué, Jinny Howe, la vice-présidente des séries dramatiques pour Netflix, estime que « La Petite Maison dans la Prairie s’est emparée du cœur et de l’imagination de tant de fans à travers le monde. Nous sommes très excités à l’idée de partager ses thèmes intemporels d’espoir et d’optimisme, dans une nouvelle vision de cette histoire iconique. »

Un reboot de l’histoire de la famille Ingalls

Cette nouvelle version de La Petite Maison dans la Prairie sera un reboot : cela signifie que l’univers sera le même, mais que le casting sera évidemment différent, les acteurs et les actrices ayant bien grandi depuis les années 1970. Les arcs narratifs et les personnages pourront également être modifiés, même si l’on retrouvera à coup sûr la famille Ingalls. À noter qu’un premier reboot avait déjà été mis sur les rails par Paramount TV en 2020, avant d’être finalement abandonné.

Aux manettes de cette Petite Maison dans la Prairie réinventée, on trouve une habituée du petit écran : Rebecca Sonnenshine, qui a notamment produit des séries comme The Boys, The Vampire Diaries ou Archive 81. Elle proposera ainsi une réécriture des 8 romans publiés par Laura Ingalls Wilder dans les années 1930 et 1940, basés sur sa propre enfance dans le Midwest américain.

La fameuse famille des Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie. // Source : NBC

Rebecca Sonnenshine a confié être « tombée amoureuse de ces livres » lorsqu’elle avait 5 ans : « Ils m’ont inspirée pour devenir scénariste et réalisatrice. Je suis honorée et heureuse de pouvoir adapter ces récits pour un nouveau public international avec Netflix. »

En tout cas, ce reboot devrait être synonyme de succès. L’originale, diffusée entre 1974 et 1983, est tout simplement la série la plus regardée de tous les temps, avec 5 milliards de spectateurs dans le monde entier. Aucune date de sortie n’a été annoncée, pour le moment, mais il faudra probablement patienter au moins jusqu’en 2027 pour découvrir ce projet ambitieux.

