Entre action et espionnage, la série The Night Agent revient sur Netflix ce mois-ci pour une saison 2 qui va lancer 2025.

Voilà le retour d’une série adorée du public de Netflix. On se souvient en effet qu’au premier semestre 2023, The Night Agent était alors la série la plus regardée sur Netflix, devant Ginny & Georgia, You ou La Reine Charlotte ; et sur l’ensemble de l’année, elle n’était battue que par One Piece en nombre d’heures. Autant dire que cette saison 2 est plus qu’attendue.

Peter dans la saison 2 de The Night Agent. // Source : Netflix

De quoi parle The Night Agent ?

Dans ce thriller au suspense constant, l’agent du FBI Peter Sutherland est le « standardiste » du Night Action de la Maison-Blanche, une agence secrète chargée de… tout ce qui est trop délicat pour les autres agences. Dans une pièce discrète, il est seul, toute la nuit. Et dans cette pièce, il n’y a qu’un téléphone, qui ne sonne jamais. Mais s’il doit sonner, et que la personne au bout du fil donne le bon code, c’est qu’une situation est plus que grave. Peter est le « night agent », l’agent de nuit. Alors quand il reçoit un appel de détresse d’une femme pourchassée, qui n’a pourtant pas ce code, tout bascule. S’enclenche ainsi une course poursuite endiablée sur fond sur conspiration dans les hautes sphères du gouvernement américain.

Gabriel Basso, dans le rôle principal de Peter, est accompagné au casting par Luciane Buchanan, qui interprète Rose Larkin. Ensemble, ils forment un duo de choc tout au long de la saison 1.

The Night Agent : la date de la saison 2

En publiant une bande-annonce, Netflix avait dévoilé la date de sortie de la saison 2 de The Night Agent : c’est ce 23 janvier 2025. Dans une poignée de semaines, donc.

Bande-annonce de la saison 2

Le trailer de la suite de The Night Agent livre des images inédites, mais pas vraiment d’informations complémentaires sur le scénario :

Ce qu’on sait de la saison 2 de The Night Agent

En fin de saison 1, la conspiration était déjouée et le président américain était finalement sauvé. Dans cette deuxième saison de The Night Agent, Peter passe de l’autre côté du téléphone. La bande-annonce le montre justement en train de donner un code au nouveau « standardiste » de la Maison-Blanche. Dorénavant, il sera donc sur le terrain de Night Action, et on comprend au nombre d’explosions et de fusillades que ce sera intense en termes d’action.

Et quid du couple formé par Peter et Rose ? Cette dernière n’apparaît pas dans la bande-annonce, mais on sait qu’elle est au casting. En fin de saison 1, elle repartait au cœur de la Silicon Valley pour poursuivre ses projets, tandis que Peter s’en allait pour sa nouvelle vie d’agent de nuit. Comment leur histoire d’amour va-t-elle survivre à ce nouveau contexte ?

Y aura-t-il une saison 3 à The Night Agent ?

Oui ! C’est suffisamment rare pour être souligné : avant même la diffusion de la saison 2, The Night Agent a été renouvelée pour une saison 3. La production de ce troisième chapitre, dont le casting s’annonce déjà prestigieux, commencera en 2025, à New York. Cela devrait alors réduire le temps d’attente entre les deux saisons ensuite.

